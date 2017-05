Como con ESOP, Mestre acorrala a Suoem con quitas

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El histórico referente de los municipales, Rubén Daniele, cuenta con el apoyo de las bases, mientras sus bolsillos no se vean afectados por los “planes de lucha” de su paladín. Quedó demostrado en el último conflicto de envergadura que enfrentó al intendente Ramón Mestre con la conducción del Suoem. Tras la creación del Ente de Obras y Servicios Públicos (ESOP), el sindicalista fue empujado por sus afiliados a tomar cartas en el asunto.

Si bien Daniele, en privado, no había expresado reparos a los adláteres de Mestre, el temor de los empleados ante posibles tercerizaciones y la pérdida de funciones laborales no dejó más opción a la cúpula gremial que liderar una cruzada de 43 días. Las sospechas no eran infundadas: se sabía que la nueva criatura del radical veía la luz para evitar la burocracia estatal o a los “cajoneadores” de expedientes que sirven al gremio.

Los mismos empleados y delegados que exigieron a su representante la mayor rudeza posible para hacer desaparecer al ente autárquico, fueron los que retomaron sus tareas habituales apenas constataron las deducciones salariales por los días del paro. Daniele quedó lastimado: no sólo perdió la pulseada sino que tuvo que concentrarse en negociar la moderación de las quitas.

Claro que Mestre también tuvo que limitar los alcances del ESOP a la gestión de obras con recursos de “extraña jurisdicción”, pero lo cierto es que no hubo dudas sobre quien resultó el vencedor del rejoneo.

Un año después, el Suoem abrió otro frente de conflicto de similar escala por la publicación de sueldos y datos personales de los municipales en el portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad. Si se comparan las batallas, el conflicto de intereses que representó el ESOP justificaba, aunque parcialmente, semejante resistencia gremial.

Ahora bien, podría afirmarse que Daniele se subió a un nuevo conflicto con una clara excusa electoral. Necesita mostrarse activo porque en pocos meses buscará el voto de los afiliados para ratificar su lugar en la cabecera de la mesa del Suoem. Asumió un riesgo importante porque no sólo la gestión redoblará la apuesta y completará la información –si la Justicia no decide lo contrario, lo que significaría una estocada contra los contribuyentes- sino que descontará las horas no trabajadas.

En ese marco, habrá que ver si las amenazas proferidas por Daniele ayer pueden concretarse. Si las quitas salariales son agresivas es probable que los servicios comiencen a funcionar antes de lo esperado. Así paso antes.

“En dos o tres meses esta ciudad va a ser un quilombo. En poco tiempo a esta ciudad no la van a poder transitar”, prometió Daniele antes de habilitar a los agentes públicos para “trabajar a reglamento extremo”.

“En estos días señor intendente lo he visto suelto de cuerpo, diría que casi con una sonrisa burlona. Le prometo y lo juro acá: en unos meses se va a borrar la sonrisa y se va a cagar como se cagó otras veces, pidiendo que vayamos a solucionar los problemas de la ciudad”, disparó.

Y continuó con el discurso subido de tono que no hace más que mostrar que Daniele necesita de estos artilugios retóricos para mantener vivo un conflicto que tiene fecha de vencimiento: “Esta infamia, esta canallada y este intento de pisotear nuestra dignidad, le prometo señor Intendente que lo va a pagar muy caro”.

Por último, ratificó que no está en contra de la publicación de los salarios, pero sí de la asociación del monto con nombre, apellido y DNI.

Investigación

El fiscal de Instrucción de la ciudad de Córdoba, Guillermo González, inició ayer una investigación de oficio al titular del Suoem, apenas conoció las picantes declaraciones del dirigente. Cabe recordar que Daniele cumplió una probation por instigar a la violencia colectiva en 2009, durante el gobierno de Daniel Giacomino. En tanto, en marzo pasado tuvo que pedir disculpas y aclarar que no estaba dispuesto a “quemar” ninguna dependencia pública.