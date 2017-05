Debate en Lenguas: López Barrios no sabe/no contesta

En el debate televisivo que protagonizaron el 25 de mayo los candidatos al Decanato de la Facultad de Lenguas, Elena Pérez y Mario López Barrios, el candidato K no tuvo un papel muy lucido. Inconsistencias, errores y el recurso a verdades de Perogrullo demostraron su falta de preparación para el debate y, muy probablemente, para el cargo en disputa. Este debate tuvo su continuación el martes 30 en un ámbito más doméstico: un aula de la propia Facultad de Lenguas. Aunque el evento estaba destinado a una audiencia de entrecasa, tuvo una rigurosa e impecable organización, con moderación a cargo de los apoderados de ambas listas. Pese a la escasa capacidad del aula, los organizadores distribuyeron la misma cantidad de asientos entre los partidarios de cada lista y organizaron un sistema de preguntas escritas para cada uno de los cuatro claustros, de las que se eligieron por sorteo ocho en total para cada candidato, dos por claustro.

En la exposición de los distintos aspectos de sus propuestas, los candidatos reiteraron, básicamente, lo ya dicho en el debate televisivo. El componente interesante en esta instancia fue la posibilidad de hacer preguntas. Sorprende lo precisas y concretas que resultaron muchas de las preguntas planteadas.

En general, Pérez demostró solvencia y no dejó de responder a todos los interrogantes que le tocaron en suerte y buscó ilustrar sus respuestas con lo ya realizado en su gestión. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo del candidato K: obligado a dejar de lado generalidades y concentrarse en aspectos concretos de gestión y cuestiones de legislación y reglamentación universitaria, encontró muy pronto un techo insuperable. Al responder con frases como “no tengo por qué saber eso” y “habrá que ponerse a estudiarlo” no quedó muy bien parado ante una audiencia muy interesada en cuestiones puntuales que hacen al desempeño de sus tareas diarias.

Es interesante destacar que en esta instancia se permitió la presencia y la intervención acotada de los candidatos a vicedecano. Como dato anecdótico, cabe mencionar la ausencia de la grande dame del kirchnerismo lingüístico, y ex vicerrectora K, Silvia Barei, quien otrora supiera pasear su arrogancia ‘progre’ por cuanta reunión política se realizara en Lenguas. Ahora, probablemente desahuciada y ya sin beneficio a la vista, prefirió ausentarse, no se sabe si con o sin aviso.

Estos debates son una exigencia del nuevo sistema de elección directa. Es inevitable preguntarse si ayudarán a algún indeciso a resolver su voto. Si este fuera el caso, la ventaja de Pérez es inocultable. Aunque es probable que los votos se decidan por lealtades personales o adhesiones ideológicas, insensibles a la exhibición de capacidades o discapacidades que inevitablemente surgen en estos escarceos previos a la elección.