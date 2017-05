Arquitectura: oposición K no logra arrastre estudiantil (alivio oficialista)

De las siete Facultades que estrenarán el sistema de elección directa para decanos el próximo martes 6, solamente dos presentan la particularidad de que sus actuales decanos no forman parte de la grilla de candidatos: Filosofía y Humanidades, y Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

En esta última, los electores de los cuatro claustros deberán optar entre dos candidatas mujeres: Mariela Marchisio, al frente de la lista Somos, y Celina Caporossi, cabeza de lista de Más Faud. La consejera Caporossi apuesta sus fichas a lograr una alta adhesión estudiantil, de la mano de los jóvenes K de El Módulo. Sin embargo, sondeos realizados esta semana dan por tierra las aspiraciones de la opositora.

Disputa por claustro

El nuevo sistema electoral, aprobado en diciembre por la Asamblea Universitaria, asigna distintos porcentajes a cada uno de los claustros. Los docentes representan el 50 por ciento del resultado final de los comicios, porcentaje que se reparte en tres cuotas iguales de 16,7 por ciento entre profesores titulares, adjuntos y auxiliares.

Los estudiantes, por su parte, tienen en sus manos el 33,3 por ciento del resultado final; los graduados, un 11,1 por ciento; y los no docentes, el 5,6 por ciento.

Marchisio, quien se desempeñó como secretaria académica de la Facultad en gestiones anteriores, es acompañada por Guillermo Olguín en la pugna electoral. El paso de la arquitecta por la gestión le rendiría ahora en una alta imagen positiva entre los docentes titulares y adjuntos, mientras que en el estamento de auxiliares la competencia sería más pareja.

En cambio, las esperanzas de la desafiante Caporossi estaban puestas en el claustro estudiantil, donde sus aliados de El Módulo repetirían este año la buena performance electoral de la última elección. Sin embargo, el corrimiento de votos de la agrupación K hacia su candidata decanal no sería alta, de acuerdo a mediciones realizadas en la jornada de ayer.

La candidata Marchisio superaría a Caporossi por una diferencia significativa (39 por ciento a 31 por ciento), en un escenario que aún mantiene una porción del electorado indecisa.

Observadores universitarios especulan además con un resultado parejo para ambas candidatas en el claustro de graduados (de manera similar a los comicios del año pasado), pero predicen una ventaja de Marchisio entre el personal no docente.

A una semana de la elección, la fórmula Somos aventajaría así a Más Faud en la ponderación total de los claustros.