Alfonsín: “A los candidatos de la UCR no los elige el PRO sino el radicalismo”

El diputado nacional Ricardo Alfonsín insistió ayer en que “a los candidatos de la Unión Cívica Radical no los elige el PRO sino el radicalismo” por lo que desechó la postulación del neurocientífico Facundo Manes, quien había sido citado desde el macrismo para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Alfonsín adelantó que no va a “tolerar” que no se consulte al partido e indicó que su sector sabrá “cómo actuar en el caso que se trate al radicalismo sin respetar su autonomía”.

Sobre la posible candidatura de Manes que había adelantado Esteban Bullrich (PRO), Alfonsín remarcó: “no reconozco ninguna proposición” y negó que de su “partido haya surgido proposición alguna”.

“Yo no hice mención a ninguna persona porque soy una persona de buen gusto”, marcó el también diputado nacional en referencia a Manes.

Los dirigentes de la UCR, “salvo que a mí me hayan dicho algo que no es cierto”, le aseguraron que aún “no se ha propuesto nombres, de manera que el nombre no ha salido de la Unión Cívica Radical”, manifestó.

Por radio El Mundo, Alfonsín dijo ser “de la vieja política, con mucho orgullo, de la que defiende ideas” y lamentó que haya dirigentes “incluso en el propio partido” que crean “que además de un acuerdo político se ha establecido relaciones de vasallaje, de pleitesía, con el PRO. De ninguna manera, muchos radicales queremos que se nos respete en las ideas a la Unión Cívica Radical”, destacó.

“Si bien no nos tocó gobernar sí nos toca representar y lo cierto es que muchas de las decisiones que se han tomado tienen poco que ver con las ideas de la Unión Cívica Radical”, agregó.

A su vez, dejó en claro que “el que quiera hacer nombres lo hace por su partido” y dijo que “no” puede meterse “en la discusión acerca de las candidaturas en el PRO. No tengo ningún derecho a hacer eso, o en el Frente para el Victoria o en el Frente Renovador”, dijo.

Luego especuló: “quizás quien está negociando no me dijo a mí la verdad, puede ser, no lo sé”, dijo, pero ratificó que personalmente no va a “tolerar que hagan eso” y sabrá cómo “actuar en el caso que se trate al radicalismo sin respetar su autonomía”.

De hecho, apuntó que el radicalismo en la Capital Federal “eligió a un extrapartidario, a Martín Lousteau, a partir de las coincidencias importantes que tenemos en términos programáticos o ideológicos” y estimó que así tiene que ocurrir “en todo el país”.