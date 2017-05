Reunión sin consenso por el estatuto de Talleres

Por Federico Jelic

Agitados fueron los días institucionales en Talleres, ya en la antesala de una de las asambleas anuales ordinarias de mayor importancia en tiempos contemporáneos. Hubo movilizaciones y respuestas de todo tipo por parte de algunos sectores políticos afines y no afines a la conducción de Andrés Fassi, después que se conociera que en el orden del día figuraba la modernización del estatuto del club. Ahí fue donde los grupos no alineados a la comisión directiva pusieron el grito en el cielo, objetando algunos puntos particulares, con una importante repercusión en redes sociales y otras plataformas, logrando unificar un frente singular en contra de dicha modernización.

Esto motivó a que desde la institución tomaran cartas en el asunto, con apertura al diálogo para discutir dichas aristas, y por eso hubo un cónclave importante en ese sentido. La cita fue en La Boutique el viernes pasado, y de acuerdo al saldo, no hubo consenso de ningún tipo. Cada postura siguió defendiendo a rajatabla sus intereses, dejando como resultado un inusitado suspenso de cara a la asamblea, prevista para el 11 de junio en Orfeo Superdomo.

Reunión entre núcleos y filiales

En total participaron poco más de 50 personas, con casi 20 agrupaciones convocadas, entre filiales y núcleos específicos. Se permitió un máximo de tres integrantes por grupo. Del oficialismo estuvo Miguel Cavatorta, a cargo de la comunicación institucional de Talleres, junto al abogado Guillermo Carena, quien fue la voz cantante en el simposio. Lo acompañaron los vices José Tanus Rufeil y “Cacho” Quiñonez, más Carlos Merino, Osvaldo Taham y Juan Fassi.

Del lado de los partidos políticos estuvieron la gente de “Talleres es de su gente” con David De La Colina y Facundo Flores; Daniel Quinteros de “Núcleo Centenario”; Jorge Chudnobsky, Pascual Nazrala de “Solo Talleres”, Alberto Funes de “Once Leones”, más los sectores “22 x T”, “Cultura albiazul” y agrupación centenario, entre otros.

Se desarrolló en la sala de prensa del estadio de barrio Jardín, se prolongó por un espacio de cuatro horas y la comunicación fue en tratos cordiales según comentaron los participantes, salvo algunas intervenciones controversiales que quitaron algo de armonía al ambiente. Pero hubo aspectos claros: desde el oficialismo no pretenden ceder ni un ápice en lo que se presentará dentro de la orden del día en la asamblea general.

De asambleístas y otras yerbas

El punto que quizás conlleva mayor controversia es la necesidad por parte del nuevo estatuto de reducir las asambleas a 300 participantes. Vale aclarar que en la del año pasado hubo una histórica presencia de casi tres mil socios de Talleres y se presume una mayor cantidad en la venidera de junio.

Así y todo, el argumento del oficialismo es que se trata de una imposición de los nuevos estatutos FIFA. De hecho, esgrimieron consultas en River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo y Lanus. Lo concreto es que a nivel mundial, por ejemplo Barcelona, hay 300 asambleístas elegidos por sorteo que y no pueden participar en dos asambleas consecutivas. El objetivo es imitar dicha acción.

La oposición no objeta del todo la reducción de cantidad de asambleístas sino el criterio de elección de los mismos: aducen que si son proporcionales a la votación final de autoridades, se da paso a un proceso antidemocrático y casi a la altura de una monarquía, ya que como mínimo las fuerzas que no ganen tendrán 15 participantes, con un máximo de 33.

Dicho sea de paso, proponen que existas dos boletas en las urnas: una para elección a presidente y comisión directiva y otra para asambleístas. Además, cuestionan que dentro de la boleta ganadora conformen también la Junta Representativa y Tribunal de Cuentas.

Con este panorama, solicitan que se tome un plazo perentorio de 60 o 90 días para seguir debatiendo detalles de gran relevancia a nivel institucional y en su defecto, que directamente sea eliminado el proyecto de modernización del estatuto en la orden del día.

Se encontraron con la negativa de los representantes de la comisión directiva, quienes aducen que se trata de una imposición de AFA y que fue todo presentado en tiempo y forma en Inspección de personas jurídicas. De hecho, en la asamblea pasada también fue aprobada la adecuación del estatuto, aunque no se conocieron los puntos en cuestión. El panorama en materia de discusión pinta para largo.

¿Paso a las sociedades anónimas?

Hubo momentos de tensión. Flores y De La Colina, miembros del grupo “Talleres es de su gente”, que perdió la compulsa electoral en 2014 ante Fassi (analizan presentarse nuevamente en los comicios en noviembre de este año) intercambiaron posiciones en un fuerte tono con Carena. Pero nunca se llegó a epítetos, aunque el clima quedó un tanto resquebrajado, a pesar de la diplomacia del oficialismo.

El otro punto polémico según los socios opositores, es el artículo 4, ya que según sus ópticas, subyace una necesidad de incorporar al capital privado con la finalidad de que la naturaleza del club sea más de Sociedad Anónima por encima de la Asociación Civil sin fines de lucro. “(…) Podrá realizar todos los actos jurídicos que sean necesarios y adecuar su situación jurídica a encuadramientos legales necesarios para su funcionamiento. Amoldarse a los nuevos modos y tipos de asociaciones y sociedades, incluyendo a las que incorporan el capital privado, a crearse por la legislación Argentina”.

Ahí los socios admiten temor de que este movimiento en el estatuto permita que el inversor pueda apropiarse de algún patrimonio puesto en garantía por algún préstamo a la institución, o que exista algún gris en la lectura del mentado “socio protector” que después se le confiera el derecho de reintegro.

De todas formas, el oficialismo tomó nota y sigue manifestando públicamente que “el club es de los socios y serán los socios que definan el nuevo Talleres de los próximos 30 años”. La asamblea es soberana. Por eso antes del partido ante Atlético Tucumán, en las adyacencias al Estadio Mario Kempes los opositores al nuevo estatuto modernizado entregaron 20 mil panfletos explicando la posición de no aprobar este punto en la Asamblea de junio. El oficialismo hizo lo propio por los canales oficiales y con volantes explicativos. Seguramente en la semana continuarán las acciones. A pocos días del día más crucial de los últimos años en barrio Jardín, se anticipan días movidos e intensos, pensando en el futuro institucional de Talleres y los nuevos tiempos de conducción e inversión en la entidad albiazul.