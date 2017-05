UCR inició diálogo interno; más diferencias con PRO

Los radicales pueden comenzar la semana con mejor ánimo, pero no saben cómo la terminarán: el diálogo interno, para cerrar diferencias, ha comenzado, pero el viernes la dupla Mario Negri – Oscar Aguad demostrará su fuerza en un acto en el ACV.

El presidente del Comité Central, Alberto Zapiola, ya se entrevistó con los dos dirigentes que están más enfrentados con el mestrismo: Mario Negri y Oscar Aguad, según reconocieron fuentes de ambos.

El primer paso fue dado, aunque todavía no alcanza para garantizar la paz interna. Y tanto es así que el viernes el diputado nacional y el ministro de Comunicaciones ratificarán su nueva amistad política con un acto en el que esperan exhibir su tropa.

De acuerdo con los trascendidos, llegar a un acuerdo por la lista podría no resultar un imposible. Ni Negri ni Aguad (según alguna versión más claramente el segundo que el primero) vetarían la candidatura de Diego Mestre, e incluso defienden que la UCR pelee por encabezar la lista de Cambiemos, pero se sienten molestos por lo que consideran un estilo avasallante del mestrismo. La sesión del Congreso Provincial del sábado 20 fue, para ellos, una prueba contundente de que el oficialismo partidario, el del grupo Confluencia, ejerce el poder de modo abrumador con las minorías. El mestrismo, claro, recalca que la decisión de armar una lista de candidatos por medio del Congreso fue tomada democráticamente.

Negri ni siquiera reclamaría un lugar entre los expectables, pero sí lo hace Aguad, quien recuerda que si el mestrismo postula a Diego Mestre y a Soledad Carrizo, porque estaban en la lista del 2013, entonces a su grupo, Marea Radical, debe tocarle el espacio que él mismo ocupó. Aguad no irá de candidato porque está conforme en el Ministerio de Comunicaciones, pero sí pretende que alguien de su núcleo vaya entre los cuatro primeros; para suavizar la situación, quiere una mujer, que sería la actual legisladora provincial Elisa Caffaratti.

Zapiola lleva el mandato del Congreso Provincial de negociar la lista, pero mantiene clavados en los tres primeros lugares a Diego Mestre, Soledad Carrizo y Brenda Austin.

Menos beligerante, aunque amenazando ir a PASO con la candidatura de Dante Rossi, también figura Carlos Becerra en la agenda de Zapiola.

Macrismo pide más

El PRO alteró el ánimo de los radicales en los últimos días, al hacer saber que pide no sólo la cabeza de la lista y dos candidatos entre los primeros cuatro, sino también que su par deben ser hombres.

Esa exigencia macrista parece apuntar a incorporar al intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, en la lista de Cambiemos. Es una curiosa apetencia, porque Frizza no figura bien en las encuestas, instrumentos que son los más importantes para el PRO a la hora de armar una nómina de candidatos.

Radicalismo defiende a Macri por críticas de Schiaretti

“Desde que asumió Mauricio Macri, Córdoba recibió más apoyo financiero y crediticio que durante todo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner”, afirmó el Comité Central de la UCR en un comunicado de réplica a las críticas formuladas a la Casa Rosada por el gobernador Juan Schiaretti.

El Comité de UCR recalcó que Córdoba recibió “más de 34 mil millones de pesos que fueron a financiar déficit de Caja de Jubilaciones, obras, refinanciación de deudas con el estado nacional”, entre otras cosas.

“Aun así –agrega-, el gobernador Juan Schiaretti dice que van a reclamar por mayor federalismo, cuando su propio gobierno discrimina a los municipios que no son de su partido en la asignación de recursos, y aumenta la presión impositiva y las tarifas mientras crece día a día la pobreza”.

Para el radicalismo, “los cordobeses no van a ser engañados como en el 2011, cuando el PJ cedió los diputados al kirchnerismo. Nadie va a defender más y mejora nuestra provincia que los diputados del radicalismo y de Cambiemos”.