Piden la expulsión de Losano del PRO

“Ladran, Sancho”, le dijo el macrista “baldassita” al periodista, luego de prometerle un dato de colección de la interna PRO. Si bien las elecciones legislativas de octubre sirvieron para congelar las disputas que mantenían las líneas internas de la filial local del partido fundado por Mauricio Macri (Baldassi versus ex ucedeístas), las diferencias son más fuertes que el decoro exigido por las autoridades nacionales de la fuerza.

Operador macrista: …señal que cabalgamos. No tardó en aparecer la primera reacción interna a la prematura campaña del concejal del PRO, Abelardo Losano, para posicionarse como candidato a intendente de la ciudad.

Periodista: ¿Qué sucedió? Lo escucho.

O.M.: Un afiliado, Diego García Laborde, solicitó a la Junta Capital que investigue los acuerdos partidarios entre el presidente de la Seccional 14 y edil capitalino con el peronismo en virtud de pintadas callejeras que expondrían la asociación; reprocha, a su vez, el lanzamiento político con dirigentes “extrapartidarios” en un acto de organizado hace 10 días.

P.: No entiendo la contradicción. El PRO siempre se jactó de ser un partido frentista. Y, hasta donde sabemos, son varios los dirigentes que miran con cariño un acuerdo con el PJ.

O.M.: No se haga el pícaro. Acá molesta el acuerdo unilateral. Es por esto que el denunciante quiere saber si estos acuerdos fueron realizados, ordenados y/o avalados por el partido en forma orgánica o fueron orquestados sin la debida autorización, contraviniendo expresamente lo estipulado en la Carta Orgánica.

P: Ajá. ¿A quién responde el afiliado molesto?

O.M.: A la titular de presidenta del PRO Capital, Soher El Sukaria, legisladora que no oculta sus deseos de suceder a Ramón Mestre. No obstante, no termina la historia allí. García Laborde exige datos sobre el origen de los fondos que solventan la campaña de Losano. Si la información colectada conspira contra las intenciones políticas del concejal, pide sin más la suspensión y expulsión del partido.

P.: El contador está molestando. ¿O lo habrá hecho su jingle cuartetero de promoción?

O.M.: Todas las opciones son correctas (risas).