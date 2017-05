Fisura trotskista aleja al FIT de la novena banca

Los plazos de junio dentro del cronograma electoral resultan fatales para más de una fuerza política que intenta evitar las internas y, por contrapartida, avanzar a contra reloj con listas de consenso. El 14 del mes próximo los partidos deberán inscribir las alianzas y el 24 la listas con los candidatos. Hasta entonces, las fuerzas que buscan competir en las legislativas de octubre tienen tiempo para tejer coaliciones y dirimir sus diferencias hacia adentro.

Es que mientras algunos espacios ven a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una buena herramienta para definir candidatos (por ese sendero se conducirá posiblemente el kirchnerismo cordobés), otros leen que llegar a esa instancia con dos o más boletas que tributen a un mismo frente es signo de debilitamiento.

En esa etapa de negociación interna se encuentran por ejemplo los socios locales de la alianza Cambiemos que aún no pudieron zanjar las divergencias entre la UCR y el PRO por lo que el anhelo de la lista única sigue en espera.

El otro polo electoral representado por el oficialismo provincial en Unión por Córdoba las cosas parecen distintas; todo apunta hacia la conformación de una boleta única aunque la salida del ex mandatario José Manuel de la Sota del tablero político para octubre provocó la reacción de uno de sus sectores que ya le solicitó al partido la apertura a internas.

Otro de los sectores que busca encausar las diferencias y evitar el desdoblamiento del espacio en las PASO, es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). La fuerza que en las legislativas de 2013 arañó la novena banca en Córdoba y que, a priori, aparece como una de las que mayores chances tiene de alcanzar ese objetivo este año, atraviesa una crisis interna que pone en riesgo esa meta. Sobre todo porque en el mapa electoral local donde aparecen varias fuerzas anotadas para pelear por ese escaño, la dispersión de votos podría terminar favoreciendo a los dos grandes competidores que anticipan una polarización de los comicios de medio término.

Lo cierto es que en las últimas horas y a través de una carta elevada a la conducción del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), otro de los aliados del frente, la Izquierda Socialista (IS) que en Córdoba está representada por la ex legisladora Liliana Olivero, acusó a ese espacio en la figura de Nicolás del Caño de apostar a la división nacional del FIT y pide listas unitarias para todo el país. Ocurre que el ex diputado nacido en Córdoba pero que siempre fue candidato por la provincia de Mendoza donde reside, mudó su domicilio a Buenos Aires para encabezar allí la boleta de diputados nacionales. Esta situación generó la reacción de los otros socios por lo que la posibilidad de ir con dos listas en cada distrito es casi un hecho.

La grieta que se profundiza a nivel nacional también tiene su correlato local. Olivero acusó al PTS, cuyos referentes locales son la legisladora Laura Vilches y Javier Musso, por querer apoderarse del FIT y señaló que “imponer como candidato a la Cámara Baja a Del Caño es querer hegemonizar las listas y desconocer a los otros integrantes como el Partido Obrero y la Izquierda Socialista”. La ex parlamentaria provincial está anotada como precandidata por Córdoba y asegura estar respaldada por las encuestas para encabezar la boleta. “Los números indican que entre un 10% y un 12% acompañarían mi candidatura como reflejo de la unidad de la Izquierda. Esto nos pone ante una oportunidad histórica para recuperar la banca en el Congreso Nacional que con fraude nos robaron en el 2013. Para aprovecharla debemos romper con el divisionismo que en todo el país impulsa Del Caño y el PTS”, disparó.

Como salida a las diferencias planteadas, la Izquierda Socialista propone preservar los acuerdos alcanzados por distrito, un equilibrio en las candidaturas y la rotación de las bancas entre los tres partidos que integran el FIT. Esa conclusión implicaría a Del Caño candidato a senador en provincia de Buenos Aires y como aspirantes a diputados: Néstor Pitrola (PO), Myriam Bregman (PTS) y Juan Carlos Giordano (IS).