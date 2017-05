Dupla Negri-Aguad se endurece mientras espera la conciliación

La dupla Mario Negri-Oscar Aguad, catalizadora de la oposición antimestrista en la Unión Cívica Radical, prepara un nuevo encuentro similar al realizado la semana pasada en Mendiolaza. Mientras tanto, en sentido contrario, comenzarán rondas de diálogo de ambos con el presidente del Comité Central, el mestrista Alberto Zapiola, para llegar a un acuerdo por la lista de candidatos a diputados nacionales.

La agenda negri-aguadista prevé una segunda foto de demostración de fuerzas para el último fin de semana previo al plazo fatal para presentar en la Justicia el acuerdo electoral con el PRO y con el Frente Cívico.

El cronograma de las elecciones de diputados nacionales establece que el 14 de junio deben inscribirse en la Justicia las alianzas electorales, y diez días después los nombres de los candidatos que participarán en las PASO. Como la aceptación de la alianza está íntimamente ligada a la lista de candidatos, el primer plazo es el decisivo para el futuro de Cambiemos en la provincia de Córdoba. Debe recordarse que el sábado pasado, el Congreso Provincial de la UCR, con mayoría mestrista, resolvió impulsar una lista de candidatos encabezada por Diego Mestre, Soledad Carrizo y Brenda Austin; y se estableció que si el PRO no acepta las condiciones radicales, fundamentalmente la cabeza de la lista y tres candidatos entre los primeros cuatro, la coalición podría deshacerse.

Pocos días antes del 14 de junio, Negri y Aguad convocarán a su tropa, con especial protagonismo para los intendentes, en un sitio aún indefinido para hacer una última demostración de fuerzas. Si se sigue a pie juntillas el protocolo radical, para ese momento las negociaciones deberán estar en un punto de máxima tensión.

Quizás el anuncio de un nuevo encuentro baste para enviar el mensaje al mestrismo sobre la necesidad de sentarse a conversar sobre lo resuelto por el Congreso, cuyas deliberaciones fueron abandonadas por los representantes de Marea Radical (aguadismo) y Morena (negrismo), así como de Identidad Radical (becerrismo).

El negri-aguadismo prepara, además, una ofensiva por las redes sociales y en las paredes de la ciudad. Los mensaje opositores señalarán que el mestrismo quiere mostrarse como la renovación en el radicalismo mientras coloca dirigentes veteranos en los cargos clave: Jorge Sappia, presidente de la Convención Nacional (es angelocista pero llegó por el apoyo del mestrismo) y Alberto Zapiola, presidente del Comité Central. Desde el grupo Confluencia podrán contragolpear exhibiendo la presidencia del Comité Capital en manos de Diego Mestre.

Pero podría haber más argumentos. Así como trascendió de fuentes del mestrismo que se buscaría empujar al aguadista Mauricio Cravero a renunciar a la presidencia del Congreso Provincial por haber abandonado la discutida sesión de designación de candidatos, en desacuerdo con esa resolución de la mayoría, desde la vereda de enfrente aseguran de que antes de que eso ocurra podría dimitir el propio intendente de Arroyito. Cravero estaría analizando renunciar al cargo como un gesto de rechazo a las posiciones del oficialismo partidario. Así, asumiría la presidencia del Congreso el mestrista Alejandro Balian, también de la vieja guardia.

Rossi desafió a D. Mestre a un debate

Dante Rossi desafió a Diego Mestre a un debate en la Casa Radical, ya que el primero se postula como candidato a diputado nacional por Identidad Radical (becerrismo) y el hermano del intendente por la lista aprobada por el Congreso Provincial en la sesión del sábado pasado.

En Leones, donde participó de un locro junto al intendente de Bell Ville, Carlos Briner, afirmó que quiere “representar un radicalismo que no pacte con el peronismo, que no aplauda la reducción del cálculo de los haberes jubilatorios ni apoye ascensos al responsable de no investigar casos de corrupción en la Provincia, que defienda el bosque nativo y a los docentes, y que reclame severamente frente al gobierno de Cambiemos una real participación de la UCR en la toma de las decisiones”.

Además, postuló “un radicalismo participativo, sin imposiciones, y verdaderamente federal”.

Rossi sostuvo que “en la elección de octubre se debatirá el rumbo de las políticas nacionales, pero también será en Córdoba el primer tiempo del partido que va terminar en el 2019, y donde aspiramos a que la UCR vuelva a gobernar la provincia”. En ese sentido, insistió con que “el radicalismo debe encabezar la lista” de la alianza Cambiemos.