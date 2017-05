Mestristas pedirían renuncia de aguadista Cravero en el Congreso

Las esquirlas de la sesión del Congreso Provincial del sábado pasado siguen hiriendo en el radicalismo cordobés. Ayer trascendió de fuentes mestristas que la mayoría de congresales el oficialismo partidario tiene en ese organismo le pedirá la renuncia al presidente, el aguadista Mauricio Cravero.

El sábado, luego de que el Congreso Provincial aprobara la ratificación de la alianza, que poco después pondría bajo la condición de que el PRO no avasalle las posiciones de la UCR, el presidente Cravero abandonó la sesión junto con los congresales que pertenecen a los grupos Marea Radical (aguadismo), Morena (negrismo) e Identidad Radical (becerrismo).

La sesión siguió bajo el mandato del mestrista Alejandro Balian, y así fue aprobada la lista que encabezan Diego Mestre, Soledad Carrizo y Brenda Austin.

Cravero, además, en la noche del lunes, en la Casa Radical, dijo que hay intendentes que plantean disociarse del Ente que preside Ramón Mestre.

Cabe recordar que en Mendiolaza, poco antes de la reunión del Congreso, varios intendentes se cobijaron bajo el liderazgo de Mario Negri y Oscar Aguad, el eje antimestrista.

La salida de Cravero de su silla fue interpretada por los más apurados del mestrismo como una renuncia a su cargo, por lo que creen que no hay nada que hacer más que formalizar su reemplazo definitivo.

Otros creen que la Mesa del Congreso partidario, con mayoría mestrista, debe pedirle la renuncia.

La objeción a Cravero no es que haya estado en desacuerdo con la integración de la lista, sino que olvidara, dicen, su tarea como presidente para privilegiar la pertenencia a un sector interno, en este caso la aguadista Marea Radical.

Tensión interna

El embate mestrista sobre el presidente del Congreso que ya avisó sobre una posible fractura del Ente de Intendentes, exhibe que la interna partidaria no está dejando recoveco sin atrapar.

Mientras tanto, el presidente del Comité Central, el mestrista Alberto Zapiola, iniciará una ronda de conversaciones para “amigar” a los distintos sectores internos; la tarea es especialmente importante con Mario Negri, Oscar Aguad y Carlos Becerra, los tres que han protestado el armado de una lista de candidatos por el Congreso.

Repercusiones

La decisión del Congreso Provincial de nominar la lista de candidatos a diputados nacionales, tomada el sábado pasado, sigue teniendo repercusiones en el radicalismo cordobés.

El Movimiento Unir y Cambiar, con la firma de Juan Carlos Gait, emitió ayer un comunicado en el que cuestionó la resolución congresal sacada por la mayoría mestrista.

“La sola idea de pensar en la posibilidad que la UCR de Córdoba utilice algún artilugio para saltear la participación de la gente en el proceso de selección de candidatos, nos haría retroceder en la consideración de la gente, hasta un lugar de difícil retorno”, afirmó el dirigente.

“Que el Congreso partidario -continuó- nomine candidatos habiendo tiempo suficiente para establecer un cronograma para las PASO, es algo que no podemos convalidar ni aceptar”.

“Es inexplicable el miedo que parecen tenerle algunos a la opinión de la gente”, remató Juan Carlos Gait .

En tanto, el grupo Asamblea Radical, cuyo principal referente es Sergio Piguillem, sostuvo ayer a través de un documento que “la ratificación de la alianza Cambiemos en Córdoba exige a la UCR marcar el rumbo político de la misma, incorporando el contenido social que hasta el momento el gobierno no evidencia”.

“La UCR, tal como lo resolvió el Congreso Provincial el sábado último, debe encabezar la boleta de candidatos a diputados nacionales, no por capricho o una mera cuestión de nombres, sino para marcar con firmeza una agenda política que los argentinos en general y los cordobeses en particular necesitamos y reclamamos”, agregó.