Avant premiere de lista peronista (habla Schiaretti)

Con el objetivo puesto en octubre, el PJ cordobés afila las uñas y se apresta a salir a la cancha con los tapones de punta. El oficialismo busca dar vuelta la página en blanco que dejó José Manuel de la Sota cuando se corrió del juego político local, y dar por superada las réplicas políticas derivadas de esa decisión y que aún resuenan en algunos guarismos peronistas.

Ese es el mensaje hacia adentro que ya echó a correr el partido y que formalizará el próximo sábado en un acto que tendrá lugar en la capital cordobesa y que encabezará el propio gobernador Juan Schiaretti.

Formalmente la convocatoria está hecha como cierre de las “Jornadas regionales de coordinación de políticas públicas” mediante las que el partido estuvo realizando desde hace varios fines de semanas plenarios en distintos departamentos del interior donde confluyeron funcionarios de primera línea, legisladores, intendentes, concejales y dirigentes de todo el arco peronista. De esos encuentros emergieron los primeros lineamientos que permiten anticipar hacia a dónde apuntará la estrategia electoral que llevará adelante Unión por Córdoba: críticas al gobierno de Mauricio Macri y en contraposición, se mostrarán obras y gestión del gobierno provincial.

Pero en la práctica, el encuentro -que tendrá lugar en un hotel camino al Aeropuerto y al que asistirá todo el arco peronista- será la plataforma para un virtual lanzamiento de la lista con la que UPC enfrentará a Cambiemos.

La presencia del Gobernador como máximo referente del PJ anticipa la envergadura que tendrá la reunión mientras se descuenta que quienes asoman como candidatos a ocupar los primeros lugares en la boleta también tendrá un lugar relevante en el acto partidario.

Es que si bien el cronograma electoral aún da margen para la oficialización de la nómina, dentro del PJ y después de la negativa de De la Sota aseguran que no hay lugar para nuevas sorpresas.

Por eso las expectativas giran en torno a la figura del vicegobernador Martín LLaryora y la de la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo Alejandra Vigo. Mientras que el nombre del legislador delasotista Daniel Passerini suena con fuerza para ocupar el tercer casillero.

Sin dudas que la nómina de oradores previstos para el acto capitalino y las presencias en el escenario, permitirán deducir cómo viene la cocina de la lista.

Aunque sin oficializarlo públicamente todavía, se descuenta que la esposa del Gobernador será la número dos en la boleta. Vigo dio claras señales en ese sentido, y no sólo dejó trascender que será candidata sino también que está dispuesta a dejar la gestión provincial para ocupar su banca en la Cámara Baja. “Creo que la composición del Congreso no cambiará con éstas elecciones. El hecho de que el oficialismo esté obligado a dialogar en el recinto, es una buena oportunidad para Córdoba”, dijo ante los suyos la referente del PJ Capital.

Distinta es la situación del vicegobernador LLaryora. Si bien dentro del partido dan por sentado que el sanfracisqueño aceptará encabezar la boleta, nadie se anima a asegurar con contundencia que el dirigente del interior esté dispuesto a abandonar el Ejecutivo provincial para desembarcar en Diputados. En el análisis de ese escenario pesan las aspiraciones políticas que el hombre del departamento San Justo tiene para 2019.

Quizá el contenido de los discursos que se escuchen el próximo sábado permitan anticipar la jugada que el PJ se trae en manos.