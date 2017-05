La filiación anti K de Lenguas

Por Gabriel Osman

gosman@diarioalfil.com.ar

El Consejo Directivo de Lenguas emitió un pronunciamiento inhabitual en esta unidad académica de la UNC, al menos durante la gestión de su actual decana, Elena Pérez. Inhabitual pero deliberadamente oportuno porque esta Facultad, ya no deben quedar dudas, es de filiación claramente antikichnerista. Esta antinomia quedó o quedará atrás prontamente pero, se sabe, la universidad pública argentina sabe conservar en formol hasta las más anacrónicas formulaciones ideológicas.

Lo cierto que la militancia K del hegeliano Tatian (Filosofía) le dan temporalidad y necesidad a la notificación de la Facultad de Lenguas de decir que ya no es más K y que Silvia Barei, ex decana y ex vicerrectora, ya es historia.

El pronunciamiento de Lenguas data del 17 de mayo pasado y se expide sobre los dramáticos momentos que vive la República “Bolivariana” de Venezuela. Se refiere con preocupación a “la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia desconociendo las atribuciones de la Asamblea Nacional”, a la “suspensión de las elecciones regionales previstas en el calendario electoral para este año”, a la “falta de certeza sobre el cumplimiento del calendario electoral futuro para la elección legítima de sus autoridades”, y a otras calamidades del país sudamericano injustamente prendido con alambres a los fundillos del gran Simón Bolívar.

El proyecto fue avalado por 15 consejeros y se abstuvieron los tres kirchneristas del AIEL (ahora, en la kirchnerista Mella), arguyendo que no se contaba con información suficiente sobre lo que pasa en Venezuela (¡?). La votación muestra, accesoriamente, cómo ha logrado acrecentar adhesiones el oficialismo decanal a su capital inicial y, probablemente, entrega una señal anticipada sobre los resultados en las elecciones del 6 de junio.