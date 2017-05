Coalición Negri-Aguad amaga romper Ente Intendentes UCR

Por Alejandro Moreno

En una tensa reunión del Comité Central de la UCR, como en los viejos tiempos, pasó de todo: intendentes relevantes en el esquema de los aliados Mario Negri y Oscar Aguad amenazaron con quebrar el Ente que preside Ramón Mestre; el becerrismo le pidió la renuncia al presidente Alberto Zapiola; y éste, prometió sentarse a dialogar con el diputado y el ministro para calmar las aguas y corregir la lista que el sábado conformó el Congreso Provincial por voluntad y elección de los mestristas que lo componen.

El aguadista Mauricio Cravero es presidente del Congreso Provincial y fue noticia el sábado por encabezar la estampida de antimestristas, antes de que se aprobara la lista de candidatos a diputados nacionales. Además, Cravero, de Arroyito, es vicepresidente del Ente de Intendentes. Marcos Carasso es el intendente de General Cabrera, y uno de los más autorizados para hablar en nombre del negrismo en la Casa Radical. Ambos, ayer, plantearon que hay intendentes analizando formar un nuevo ente, al margen del que encabeza Mestre. Cabrera y Carasso, naturalmente, forman parte del grupo que el viernes levantó la bandera antimestrista, junto con Daniel Salibi, de Mendiolaza, entre otros enrolados en Morena y en Confluencia.

No dijeron que lo vayan a hacer, pero en el radicalismo las amenazas cotizan alto. Después de todo, a la mesa de negociación no se llega en buenas condiciones sin agitar los corceles y el acero.

La advertencia del negrista y del aguadista no fue el único punto de tensión. El becerrista Dante Rossi pidió la renuncia de Zapiola porque, dijo, el titular del Comité juega con la camiseta mestrista, cuando debería actuar en forma independiente de los núcleos internos.

Aunque sin acompañar el reclamo de Rossi, otros secretarios no mestristas coincidieron en objetar a Zapiola por convocar al Congreso Provincial de una manera que les pareció sorpresiva, y con un temario que luego fue excedido con el armado de la lista de candidatos a diputados. La lista quedó integrada en su mayoría por dirigentes mestristas, con la compañía de otros de Fuerza Renovadora (nicolacismo), Línea Córdoba (angelocismo) y Asamblea Radical.

Los secretarios mestristas, como Silvina Leonelli, Agustín Torres y Pablo Farías, asumieron la defensa de Zapiola. Hubo quien recordó a los aguadistas que así como ellos se quejan de que el Congreso Provincial tome tantas atribuciones, hace unos pocos años reclamaron que Oscar Aguad salte la valla de un tercer mandato consecutivo en la Cámara de Diputados, a contramano de lo establecido por la Carta Orgánica partidaria, con la ayuda de ese mismo organismo, ahora cuestionado.

Zapiola buscó tranquilizar a los más enojados. Para eso, aseguró que la lista aprobada el sábado, con Diego Mestre, Soledad Carrizo y Brenda Austin en los tres primeros lugares es provisoria. Por ello, anticipó que buscará el diálogo con Mario Negri y con Oscar Aguad en los próximos días.