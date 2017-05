Semana oriental con sabor brasilero

Por María Cayre

La tercera semana de mayo transcurrió con mucha impronta internacional. El presidente partió de gira a Asia con una gran comitiva que involucró desde los ministerios mas técnicos, como Producción, Agroindustria o Energía, hasta el Secretario de Deporte de la Nación, pasando por el Ministerio de Ambiente, el de Finanzas y, por supuesto, no pudo faltar la canciller Susana Malcorra. También se sumaron gobernadores, un gran número de empresarios, legisladores, la infaltable primera dama y la pequeña Antonia.

Luego de visitar Dubai, China y Japón promocionando el país en busca de inversiones se firmaron acuerdos de varias índoles, entre los más importantes encontramos:

• Negociaciones avanzadas para introducir al gigante asiático carne vacuna congelada, carne ovina, uvas frescas, arándanos, cerezas, arvejas frescas y miel.

• Acuerdos sobre la construcción de ATUCHA III para enero del 2018 y la realización de una nueva central en Rio Negro para 2020. Ambas inversiones ascienden a 14.000 millones de dólares y serán financiadas por el gobierno Chino en un 85%, con un plazo de 20 años y un período de gracia de 8. O sea, la empezaremos a pagar cuando efectivamente la central esté en funcionamiento.

• Acuerdos de cooperación con China para la recuperación de los ferrocarriles Belgrano y San Martin, y financiamiento con Japón para la compra de tecnología para frenado automático de los trenes metropolitanos.

• Se firmó también un acta de ratificación para la construcción de una planta de energía solar en Jujuy.

• Dos memorándums de entendimiento que involucran a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (la ex ExportAR).

• Un memorándum de entendimiento que involucra el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior)

• Acuerdos de cooperación en materia agrícola y en infraestructura.

• Acuerdos en relación a al formación de funcionarios, para facilitación de visas de turismo, en materia de futbol y hasta la instalación de un centro cultural Chino en Argentina.

En total, solo con China se concretaron acuerdos firmes por 17.000 millones de dólares. En relación a Córdoba, caben destacar las reuniones con el sector autopartista, tanto de China como de Japón, que se orientaron a la búsqueda de compañías extranjeras que quieran radicarse en el país nutriendo y fomentando a los proveedores locales.

Así se venían desarrollando los días y cuando todos creíamos que íbamos a tener una semana tranquila, disfrutando de los acuerdos asiáticos para“todos y todas” y debatiendo sobre los cambios de look de Juliana, estalla la bomba en Brasil. Veníamos de un lindo escándalo político con el amigo del norte, el de los limones, y ahora se le sumó el lío del amigo Temer con sus coimas y el pedido de impeachment que acaba de hacer la poderosa orden de abogados de Brasil. Como consecuencia, la bolsa de Brasil de desplomó mas de 10%, se tuvieron que interrumpir las operaciones del BOVESPA y el real brasilero se devaluó fuertemente.

¿En que le afecta esto a usted señora? En mucho. Veamos.

Hay varios frentes que pueden afectar a la Argentina como consecuencia de la crisis en Brasil. Por un lado, Brasil es el principal socio económico de la Argentina, su crisis genera incertidumbre y un enfriamiento en su economía desinfla las expectativas sobre la recuperación de las industrias más ligadas con las exportaciones a este país vecino, entre las que están: la industria de autopartes, la de productos químicos, la ya golpeada industria del calzado y la de plásticos, lo que afecta fuertemente a las provincias de la región centro.

Otro frente de impacto es el de las complicaciones que probablemente se generen para avanzar en el acuerdo que se busca cerrar entre el Mercosur y la Unión Europea, una de las fuertes apuestas comerciales de Argentina.

Y finalmente, están los impactos por el movimiento en el tipo de cambio, tanto del real contra el dólar lo que afecta la competitividad brasilera, como del peso contra el dólar, que tiene un sinnúmero de impactos en las decisiones de los agentes económicos en Argentina.

Si bien las noticiaseconómicas provenientes del exterior se llevaron toda la atención la semana pasada, en el ámbito nacional se sucedieron algunas novedades que es importante al menos mencionar. Por un lado, el lunes comenzaba la semana con una resolución que permitirá que las pymes que tengan deudas relacionadas con el pago de IVA, anticipos de Ganancia y contribuciones sociales, puedan acceder a créditos de entidades financieras públicas, obviamente previo análisis financiero de los bancos. Por otro lado, se envió el Congreso el ansiado proyecto de ley de “Compre Argentino”, que prevé que las empresas extranjeras que ganen licitaciones nacionales estén obligadas autilizar un 20% de productos argentinos, una ley que se viene reclamando desde hace tiempo.

Como último pero para nada menos importante, se conocieron los reajustes que hizo el FMI sobre la marcha de la economía Argentina. Si bien las estimaciones siguen previendo mayor crecimiento y menor inflación para el 2017 en relación al 2016, las magnitudes se han morigerado. El FMI modificó su previsión a un crecimiento del 2,2% anual (en enero estimaba un crecimiento de 2,4%) y una inflación del 21,6%, lejos del 17% de la meta del Central.

La tercera semana de mayo comenzó entre importantes noticias provenientes de oriente, girando a mitad de semana hacia Brasil. Si bien las novedades asiáticas impactarían positivamenteen la economía Argentina, la incertidumbre brasilera imprimirá un impacto regional que dudosamente será positivo.

La gira de Macri buscando nuevos mercados parecería llegar en un momento justo, donde se necesitan buscar soluciones a la interdependencia que tenemos con un Brasil que no logra ver la luz detrás de la tormenta.

Beneficio semanal: régimen de fomento de la inversión

Mediante la aprobación de la Ley Pyme las empresas pueden descontar del impuesto a las ganancias el 10% de las inversiones productivas que hayan realizado desde Julio del 2016 en adelante. Si sos una persona física o jurídica podes acceder hasta el 31 de mayo de 2017. Mas info en: http://www.afip.gob.ar/pymes/