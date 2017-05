Mestre-Carrizo, los primeros en la lista UCR de la discordia

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

El radicalismo cordobés llega con convulsiones internas a la reunión del sábado del Congreso Provincial, en la que lo único seguro es la ratificación de la alianza Cambiemos. El mestrismo amaga con proponer la aprobación de una lista de candidatos, pese a la oposición de los demás grupos internos.

El Congreso Provincial es el organismo partidario que aprueba las alianzas electorales. Por eso, este sábado se votará la ratificación de la coalición con el PRO y el Frente Cívico, que nació en 2015, y que los radicales esperan que dure hasta 2019 si eso les da el empujón que hace falta para ganar la Gobernación al peronismo.

En el Congreso, el mestrismo cuenta con la mayoría necesaria de miembros como para imponer sus pretensiones, por lo que aquello que lleven en la carpeta será decisivo.

Los mestristas quieren que el Congreso apruebe la lista de candidatos, para llevar después a la mesa de negociaciones con el PRO. Entienden que, así, podrán presionar mejor a los aliados.

Fuentes del mestrismo señalaron a Alfil que el objetivo es que el número sea Diego Mestre, el hermano del intendente, y que el dos le toque a Soledad Carrizo. Ambos son diputados nacionales y buscan su reelección por otros cuatro años.

A continuación, quieren un intendente designado por el Ente. Días atrás, intendentes del sur resolvieron postular al mestrista Ariel Grich, de Monte de los Gauchos, para un lugar expectable en la lista de Cambiemos.

La expectabilidad en la lista alcanza, según la mayoría, al cuarto candidato. Para el mestrismo, en cambio, puede llegar hasta el quinto; más que por optimistas, porque eso facilita la apertura de la lista a algún aliado interno.

Afirman en el grupo Confluencia que otros sectores internos estarán de acuerdo con ellos, y que aceptarán integrar la lista, si bien queda claro que no habrá buenos lugares para los conciliadores.

La lista que podría salir este sábado del Congreso tendría la característica de no ser definitiva; lógicamente, porque habrá que apartar a algunos radicales para abrir paso a los macristas (y, a algún juecista).

Oscar Aguad y Mario Negri no están de acuerdo con el plan mestrista. Miguel Nicolás lo aceptaría sólo si hay un consenso de todos los grupos, lo que equivale más a un no que a un sí. Dante Rossi emparentó al mestrismo con el kirchnerismo y anunció que irá a la Justicia si sale una lista de candidatos de la mano del Congreso, porque se estaría violando la ley nacional de las PASO.

Este difícil panorama interno se complementa con el tironeo que habrá luego con el macrismo.

La UCR, la mayoría, quiere el número uno de la lista y tres sobre los cuatro primeros. El PRO pretende también encabezar y por lo menos dos sobre los cuatro. Y el Frente Cívico pide uno. Las matemáticas no resuelven el problema, así que habrá que dejar paso a la política.

La renuncia de José Manuel de la Sota a ser candidato por el peronismo estimuló a la UCR a reclamar la cabeza de la lista, porque consideran que Martín Llaryora, o algún otro si el vicegobernador tampoco se sube, no es invencible; así, Héctor Baldassi no es imprescindible.

Contra la pobreza

El interbloque Cambiemos señaló ayer mediante un documento sus críticas al peronismo por la pobreza en la provincia, reflejada en un documento del Cippes según el cual el 55 por ciento de los menores de 17 años están en esa condición.

Los datos “suenan como una alarma tardía de una situación que desde distintos sectores venimos advirtiendo con preocupación desde hace mucho tiempo”.

“La situación es alarmante y requiere de una respuesta urgente a la par que necesitamos dejar de lado la improvisación y el corto plazo. Se requiere un plan de emergencia que sea el fruto del consenso de los distintos actores, que nos permita en primer medida atender la situación actual de los niños en condición de pobreza e indigencia y en forma concomitante comenzar a abordar esta problemática de manera integral y conjunta, sin condenar a estos niños a la exclusión y la marginalidad, ya que son el futuro de nuestra Córdoba”, advirtieron.