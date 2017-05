Schiaretti y gobernadores PJ en clave electoral

Por Marcos Duarte

Juan Schiaretti se ha convertido, desde hace algún tiempo, en un referente de los mandatarios provinciales peronistas que apuestan a tomar distancia del kirchnerismo y mantener relaciones institucionales con la Casa Rosada.

En reconocimiento a su experiencia, los gobernadores jóvenes lo consideran una fuente de consulta permanente y mantienen contactos periódicos. Su opinión es clave en cada negociación que mantienen con el ejecutivo nacional.

El acercamiento de la nueva generación de gobernadores tuvo su bandera de inicio a finales del año pasado, cuando se debatió en el Congreso la reforma del impuesto a las ganancias. El proyecto que impulsaba el justicialismo parlamentario, en todas sus vertientes, perjudicaba las finanzas provinciales. Schiaretti lideró la resistencia a la iniciativa y fue clave para que no pasara por el senado.

A partir de ese momento, fue tomando fuerza la conformación de un nuevo formato de “liga de gobernadores” con el objetivo de coordinar posturas políticas con impacto institucional. Además, el gobernador de Córdoba tiene el mérito de no haber comulgado con el kirchnerismo, algo que hoy es valorado por sus pares que buscan tomar distancia del pasado y constituirse en una nueva cara del conflictuado peronismo nacional.

El cónclave de ayer tuvo lugar en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires.

Gustavo Bordet ofició de anfitrión y estuvieron presentes Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Sergio Casas (La Rioja). El sanjuanino Sergio Uñac no asistió por ser parte de la delegación que acompaña a Mauricio Macri en su gira por Oriente, pero envió un mensaje de adhesión.

Además, estuvo presente Hugo Passalacqua (Misiones) que, si bien no pertenece al Partido Justicialista, fue aliado al peronismo durante los últimos años.

La nota de color fue la presencia de Pablo González, vicegobernador de Santa Cruz que no mantiene buenas relaciones con Alicia Kirchner y se muestra cercano al justicialismo tradicional. El objetivo del santacruceño fue procurar el apoyo de sus colegas en lo relativo a la complicada situación institucional por la que pasa su provincia.

“Queremos que al país le vaya bien. Por eso tenemos la voluntad de garantizar la gobernabilidad a rajatabla. Pero la gobernabilidad tiene que ser de ida y vuelta: que la Nación también les garantice la gobernabilidad a las provincias” afirmó Schiaretti a la salida de la reunión resumiendo la posición política de los asistentes.

Dentro de la agenda figuró el escenario electoral de cada distrito. Para los mandatarios provinciales, es central mantener la preeminencia política en sus distritos para demostrar fortaleza en las futuras negociaciones con el ejecutivo nacional.

Además, dentro de los objetivos a mediano plazo de los reunidos ayer está lo que denominan una “refundación del partido justicialista”. El diagnóstico común es que la realidad actual del peronismo es contraproducente para las administraciones provinciales y facilita la posición del gobierno nacional.

“El futuro del peronismo pasa por los gobernadores” afirmó Manzur hace unos días y, aparentemente, su análisis es compartido por todos los participantes del cónclave porteño.

“La idea era conversar y ponernos de acuerdo en temas que puedan mejorar por un lado la calidad de nuestras gestiones y por otro lado poder presentar, con las particularidades de cada provincia, propuestas electorales que nos posibiliten seguir gestionando del modo que lo venimos haciendo”, completó el chaqueño Domingo Peppo.

En el día de ayer, los mandatarios acordaron lanzar su estrategia partidaria apenas pasadas las elecciones parlamentarias de octubre. Suponen que los comicios servirán para clarificar el panorama y consolidar los liderazgos.

Si el plan se pone en marcha, significará la materialización de la estrategia nacional de Juan Schiaretti quien, en su momento, la bautizó con el nombre de “peronismo republicano”.