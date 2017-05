Gill recibió a Llaryora en Villa María (y $ 5M para el Parque Industrial)

Martín Llaryora continuó ayer su gira por el interior provincial. El vicegobernador, al que por estas horas todos miran como muy probable candidato a diputado nacional del peronismo, pasó por Villa María, adonde entregó cinco millones de pesos para el Parque Industrial y Tecnológico. Además, repitió sus elogios a José Manuel de la Sota.

De su posible candidatura, como ya lo hiciera en Jesús María, evitó dar precisiones. “Para mi es un honor estar mencionado en la posibilidad de, nada más y nada menos, liderar la defensa de los intereses de Córdoba en nuestro país”, dijo. “Ahora bien –advirtió-, hoy no están en definiciones esas cuestiones; falta tiempo y van a ser todos los sectores que conformen Unión por Córdoba los que designen”. También recalcó que hay muchos dirigentes en el peronismo que podrían encabezar la lista, manteniendo la duda sobre lo que finalmente hará.

De la renuncia de José Manuel de la Sota declaró que “no le sorprendió” porque “nadie se baja de donde nunca se subió”. “Si me parece que José, si hubiera tenido que gobernar en lugar de Macri, lo hubiera hecho mejor para todos los argentinos”.

Los cinco millones de pesos que entregó Llaryora serán destinados a culminar la pavimentación del Parque Industrial, y a los accesos para las tierras recién adquiridas.

Llaryora habló como candidato. “La brecha que nos duele no es un discurso, es que cuatro de cada diez argentinos sean pobres. Y esa brecha que duele sólo se cura con la mejor política social que existe, que es simplemente un buen trabajo”, afirmó.

“Para conseguirlo necesitamos estar todos juntos, con gente que gobierne y entienda que el Estado tiene que estar presente, ayudando al desarrollo. Ya fracasamos con el neoliberalismo y vimos lo que fue el 2001”, dijo

“En Córdoba, cada vez que llega un peso se lo pone a producir y eso lo hacemos en conjunto defendiendo nuestros intereses, nunca nos entregamos”, aseveró.

Por su parte, el intendente de Villa María, Martín Gill, manifestó: “Hablamos de un modo de trabajar, de entender la política, las necesidades de nuestro pueblo: trabajo, educación, obra pública para el desarrollo de infraestructura y la mayor dignidad de cada uno de los cordobeses”. “Nuestro compromiso es trabajar codo a codo para que podamos profundizar este camino que hemos iniciado”, siguió.

Tras un repaso por la historia del Parque Industrial y Tecnológico, Gill expresó que “aun en condiciones difíciles, la ciudad tiene en el parque numerosas empresas”, y recordó además que en la ampliación se está construyendo una planta termoeléctrica para la generación de energía que va a permitir la sustentabilidad con excedentes y la creación de más de 500 puestos de trabajo en su construcción.