UNC: kirchnerismo cambia de posición y se opone a boleta única

Uno de los cambios más palpables de la reforma política que se está implementando en la UNC es la utilización de la boleta única como instrumento de transparencia para ejercer el voto. Tras décadas de utilizar las papeletas individuales por lista, la Casa de Trejo se pone a tono con el sistema ya aplicado en los comicios municipales y provinciales de Córdoba.

El Consejo Superior aprobó el uso del nuevo sistema para los comicios de consejeros directivos, consiliarios y decanatos. Sin embargo, la aplicación de la boleta única en los centros de estudiantes es una decisión que atañe a las juntas electorales de cada uno de ellos.

El kirchnerismo estudiantil (La Bisagra, El Módulo y La Mella), tras acompañar la aprobación en el Consejo Superior, dio vuelta su posición, impidiendo ya que al menos seis centros de estudiantes cuenten con la nueva medida de transparencia.

Decisiones contrarias

Cuando a comienzos de mayo, el Consejo Superior trató el proyecto de boleta única para los comicios institucionales, el cuerpo votó unánimemente a su favor. Franja Morada, Sur, La Bisagra y La Mella aportaron los nueve votos estudiantiles, sin expresar ninguna reserva al respecto de nuevo sistema.

Los argumentos esgrimidos para cambiar la herramienta de voto estuvieron siempre relacionados a la transparencia que otorga, puesto que no se pueden robar boletas como habría ocurrido hasta ahora, y con la posibilidad de todas las listas de estar presente en el cuarto oscuro al momento en que el elector ejerce su voto.

Sin embargo, las dos principales agrupaciones kirchneristas de la UNC habrían cambiado de parecer con respecto a las ventajas de la boleta única, puesto que se opusieron a la utilización de las mismas en seis centros de estudiantes.

En el caso de los siete centros conducidos por La Bisagra, cinco de ellos han ya rechazado las propuestas efectuadas por distintas agrupaciones, incluyendo a Franja Morada. Serán los estudiantes de Arquitectura y Diseño Industrial, Artes, Famaf, Filosofía y Humanidades y Ciencias Sociales quienes deban continuar utilizando el antiguo sistema de múltiples boletas individuales.

Lo mismo sucederá en Lenguas, único centro de estudiantes conducido por La Mella (Aiel, en su versión local), agrupación que se opuso también a la introducción del nuevo sistema.

En todos los casos, para frustrar la implementación de la boleta única, La Bisagra y La Mella contaron tanto con el acompañamiento de otras agrupaciones K como La Cámpora y El Módulo, como con el apoyo de las organizaciones trotskistas. Las versiones estudiantiles del Partido Obrero, de Izquierda Socialista y del Partido de los Trabajadores Socialistas sumaron su voto negativo al del kirchnerismo.

En tanto, tres centros de estudiantes ya adoptaron el nuevo sistema. Se trata de Ciencias Económicas (conducido por Franja Morada), Ingeniería y Ciencias Naturales (CEU) y Odontología (Juntos por Odontología), donde los estudiantes podrán usar el mismo sistema de votación para todos los comicios simultáneos.

Por su parte, otros seis centros de estudiantes no han definido posición al respecto todavía. Franja Morada impulsa la aplicación en sus otros tres centros: Ciencias Agropecuarias, Derecho y Ciencias Médicas; la aprobación estaría garantizada en el primero, pero el kirchnerismo buscaría impedir la aplicación en los otros dos.

En cuanto a Comunicación, Psicología y Ciencias Químicas, las mayorías K no considerarían la aprobación de la boleta única.

Cronograma electoral

En la mañana del martes próximo concluirá definitivamente el plazo para la presentación de candidaturas estudiantiles a consejeros y consiliarios. En el mismo momento, finalizará el plazo para establecer alianzas entre distintas agrupaciones.

Tras ello, los estudiantes elegirán el 6 de junio a seis consejeros por Facultad y nueve consiliarios para toda la UNC. Asimismo se renovará la conducción de los 15 centros de estudiantes y siete Facultades elegirán a sus decanos.