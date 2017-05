Segundo round en el match Frigerio vs. Unión por Córdoba

La carta que Carlos Caserio envió al ministro del interior advirtiendo sobre los privilegios que, según su visión, tienen los intendentes de Cambiemos en la asignación de fondos nacionales marcó un hito en la relación entre Unión por Córdoba y el gobierno nacional.

“Creíamos que la discriminación política era una cuestión del pasado. Repartir fondos federales de acuerdo con el color partidario es una práctica que no es propia de una gestión que se dice democrática y federal” escribió el senador nacional y presidente del Partido Justicialista cordobés hace unos días. La señal fue clara: la campaña electoral en la provincia ha comenzado.

La presión del peronismo cordobés es, en gran medida, una estrategia preventiva. Temen que el macrismo juegue fuerte en Córdoba y que la distribución de recursos privilegie a sus adversarios políticos.

El propio José Manuel de la Sota, en la entrevista que brindó a Cadena 3 explicando los motivos de su abdicación, hizo una referencia al tema. El ex gobernador apeló a la experiencia de elección municipal de Río Cuarto donde, según él, el presidente Mauricio Macri rompió un pacto de no intervención.

La cuestión parece transformarse en el tema dominante de la pre campaña electoral en la provincia. La semana pasada, Rogelio Frigerio anunció que recibiría a los intendentes del PJ local acompañados de autoridades partidarias y funcionarios provinciales.

El encuentro se produjo en el día de ayer. Unos 25 jefes comunales peronistas asistieron al cónclave donde renovaron sus reclamos de igualdad de tratamiento en lo relativo al reparto de fondos nacionales para obra pública.

Además de los intendentes, estuvieron presentes funcionarios claves de la estructura de Unión por Córdoba. El ministro de gobierno, Juan Carlos Messei, y su colega de Vivienda, José García fueron los representantes del ejecutivo provincial. Por el lado del legislativo asistieron el presidente provisional de la Unicameral, Oscar González, y el titular de la bancada oficialista Carlos Gutiérrez. El peso político de la delegación demuestra la importancia clave que el peronismo cordobés le asigna a la controversia.

El principal reproche de los referentes del oficialismo provincial se dirigió a la promesa que Frigerio hizo frente a un grupo de intendentes de Cambiemos hace un par de semanas. En esa oportunidad, el ministro se comprometió a girar una suma cercana a los 700 millones de pesos destinada a programas de viviendas.

Ese encuentro desató la ira de los intendentes justicialistas. En esa oportunidad, Gutiérrez embistió al gobierno nacional. “Nos preocupa la vuelta de viejas prácticas como ocurrió con 50 intendentes, todos del signo político de Cambiemos, convocados a la Casa Rosada para inversiones de supuestamente 700 millones de pesos para vivienda de esos pueblos” afirmó el jefe de bloque de Unión por Córdoba en la legislatura.

Aquella vez, Frigerio contestó mediante un comunicado de su cartera en el que, además de negar las acusaciones del justicialismo cordobés, enumeraba los planes de vivienda que estaban en ejecución en localidades gobernadas por Unión por Córdoba.

Esta vez, el ministro avanzó en su contragolpe. Afirmó que los fondos que el estado nacional envía a los intendentes radicales y macristas son equivalentes a los que el gobierno provincial les retacea en concepto de coparticipación provincial.

Para contestar las imputaciones de los miembros de la comitiva del Unión por Córdoba, Frigerio apeló a una comparación: les reclamó que traten a los jefes comunales de Cambiemos como el gobierno nacional lo hace con el gobernador Juan Schiaretti a pesar de no compartir su signo político. Los dichos del ministro se alinean con lo que Mario Negri afirmó la semana pasada cuando dijo que el peronismo cordobés estaba “empachado” de fondos enviados por el gobierno nacional.

Sin dudas, el tema quedó abierto y los dardos que se dedicaron las partes en conflicto solo son la previa de la pelea de fondo que será la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.