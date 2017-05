Nación hace campaña con obra de la Provincia

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

La Nación estrenó un spot de gobierno titulado “Para Siempre” que fue difundido por televisión en los entretiempos de los superclásicos del pasado domingo. Echando mano a una herramienta propia del manual kirchnerista que, por cierto, fue muy criticada por el PRO, Cambiemos presentó ahora una nueva propaganda de gestión que concluye con el propio Mauricio Macri hablando en cámara.

Con esa publicidad oficial el gobierno nacional relanzó su estrategia de difusión de las obras que realiza en distintos puntos del país. Y Córdoba no quedó excluida de la lógica marketinera, menos cuando corren tiempos electorales.

Los cordobeses pueden ver desde hace algún tiempo por los canales locales la difusión de los spot de la campaña federal “Haciendo lo que hay que hacer”, donde presidencia de la Nación difunde imágenes de obras que ejecuta en distintos puntos de la provincia mediterránea.

En esa saga, el gobierno de Cambiemos exhibe trabajos realizados en el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella; en la Ruta Nacional 36 y también en un tramo de Circunvalación, entre otros. Llamativamente, en este último caso, Nación promociona como propia una obra que desarrolla y ejecuta la Provincia en el marco del cierre del anillo de Circunvalación en la capital cordobesa.

“Estamos transformando en autopista la Circunvalación entre Av. Lino Spilimbergo y la Ruta P5”, reza el texto impreso sobre las imágenes difundidas de una retroexcavadoras trabajando en la zona; cierra la propaganda la leyenda “Presidencia de la Nación”.

La traza en cuestión es la que se está ejecutando entre avenida Spilimbergo y Camino Alta Gracia (Ruta 5) para la introducción de un tercer carril por mano. Nota al pie: Circunvalación es de hecho ya una autopista.

Según se informó desde la Provincia el cierre del anillo, son 17 kilómetros y se estima un desembolso de alrededor de los 6 mil millones de los cuales Nación se comprometió a financiar el 30 por ciento. Así lo había informado ya el gobernador Juan Schiaretti cuando desde el Centro Cívico hace unos meses anunció el llamado a licitación para concretar el cierre del anillo que circunda a la Capital. En ese marco, destacó la necesidad de ampliar con un tercer carril el resto de la traza a la avenida circunvalación dado el crecimiento del parque automotor.

De cara a los comicios legislativos y en un escenario que aún asoma polarizado entre Unión por Córdoba y Cambiemos pese al portazo del ex gobernador José Manuel de la Sota, el clima preelectoral va tomando temperatura. Quienes conocen el paño político, anticipan que de ambos lados diagraman una estrategia de campaña que pondrá acento en las obras realizadas en la provincia, entre otros ejes. El peronismo sacará a todos sus alfiles a mostrar la gestión del gobierno Provincial mientras que Nación trabajará el concepto de asistencia a Córdoba a través de acuerdos para obras y el envío de fondos.

En el marco de campaña que ya se palpita, la propaganda que Macri hace en Córdoba de la “transformación en autopista” del tramo en cuestión de Circunvalación, no pasa inadvertida para el oficialismo.

Precedentes

Sin embargo, Córdoba no es la única provincia donde la Nación se adjudica la realización de ciertas obras. En la provincia de La Pampa pasó algo parecido. Allí, el Gobierno macrista promociona la realización de una obra en la localidad de Toay que fue finalizada en 2015, antes de la asunción de Macri como presidente.

O en La Plata donde el gobierno nacional se atribuye trabajos en la Universidad Nacional de esa ciudad que en realidad comenzaron durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.