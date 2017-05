Los únicos sectores de la economía que avanzan son el agro y la construcción

Las únicas ramas que exhiben avances dentro del complejo manufacturero son las que se encuentran vinculadas con “la actividad agropecuaria y la construcción”, analiza un informe privado.

Según un estudio de la consultora Ecolatina, los sectores que mostraron mejoras fueron “favorecidos por la política económica actual”. Asegura que “excluyendo estas ramas, la realidad del complejo manufacturero resulta menos favorable”.

“La apreciación del tipo de cambio y la mayor apertura comercial no sólo afectó su capacidad exportable, sino también la posibilidad de competir en el mercado interno con productos importados”, considera el trabajo que enfatiza que el caso del sector automotor es “paradigmático” ya que mientras el consumo interno crece aceleradamente, la producción de autos continúa en retroceso, con los vehículos importados cubriendo la brecha entre la oferta y demanda interna.

La economía no logra consolidar su despegue, y la mayor preocupación radica en la performance de la industria: de acuerdo a datos oficiales, el complejo manufacturero cayó 2,4% interanual en el primer trimestre de este año tras alternar en los últimos cinco años fuertes caídas y leves recuperaciones.

Pese a una lenta recuperación de la actividad, persiste el deterioro de la industria. La apreciación cambiaria y la mayor apertura comercial afectan la competitividad del sector, reduciendo su capacidad exportable y perdiendo a mano de las importaciones participación en el mercado interno.

Hay consenso de que la actividad se va a recuperar en 2017 aunque no está clara la magnitud de la expansión (2,5%, según nuestras estimaciones), pero ello no despeja la preocupación sobre algunas ramas productivas. En la actualidad el sector agropecuario, la construcción y las actividades conexas y algunos servicios están traccionando la recuperación, pero el complejo manufacturero está jaqueado.

Para Ecolatina si el gobierno hubiese aplicado una apertura indiscriminada de las importaciones de bienes, la mayoría de rubros fabriles deberían “reconvertirse” afectando significativamente la situación del empleo.

En el primer trimestre de este año se estabilizó la caída el empleo privado formal (-0,3% interanual, según el Ministerio de Trabajo) pero el número de trabajadores en la industria sigue contrayéndose (-4,7% interanual) y el complejo manufacturero explica casi el 20% (llegó a 21% en 2013) del empleo privado formal.

Para el informe esto explica por qué, pese a que este gobierno se identifica con el “libre intercambio”, mantiene elevada la protección a las importaciones en rubros industriales sensibles. “El problema es que hasta que el Ejecutivo no se despeje la incógnita sobre qué tipo de cambio real y que grado de protección frente a las importaciones busca, la inversión y la actividad en el sector fabril seguirán en un impassse”, agrega.

La recuperación está marcada por la heterogeneidad sectorial. El sector agropecuario es uno de los más beneficiados por el set inicial de medidas aplicado por el gobierno y su producción es una de las que mejor respondió al nuevo esquema económico.

La construcción también dio señales de recuperación a comienzos de este año, tras una formidable caída el año pasado (-11,3%). Según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que publica el Indec, trepó casi 2% respecto a igual período de 2016 en el primer trimestre del año.

Así como las medidas del gobierno potenciaron la competitividad del agro y traccionaron la actividad de la construcción (obra pública), el contexto actual no favorece al sector manufacturero, que continúa contrayéndose. La actividad fabril cayó 2,4% interanual en el primer trimestre del año. Esto hace persistir la tendencia declinante del sector observada en el último lustro (fuertes caídas en 2012, 2014 y 2016, y leves recuperaciones en 2013 y 2015).

Sin embargo, algunos rubros ayudaron a moderar la contracción observada en 2016 (5,7%). El caso más ilustrativo es el de la maquinaria agrícola, pero Alimentos y Bebidas exhibió una contracción de 1,6% interanual, caída más relacionada con la elevada base de comparación, ya que a principios de 2016 la actividad creció fuerte por la liquidación de los stocks agrícolas retenidos. La producción de alimentos fue 3% superior al promedio del primer trimestre observado entre 2011 y 2015, y en marzo de este año exhibió un leve repunte (+0,7% interanual).