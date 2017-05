Afán por construir

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

Los representantes de la vieja política le cayeron unánimemente y con saña a Angelina Lesieux, intendenta en ejercicio de la localidad correntina de Perugorría.

Es el peligro que corren aquellos que se adelantan a su época.

La intendenta entregó viviendas que carecían de agua, conexión de energía eléctrica y cloacas. Estas omisiones no son para nada extrañas según información que luego proporcionó el ministro Rogelio Frigerio.

Lo verdaderamente llamativo de este caso es que algunas de las viviendas entregadas carecían de puertas y ventanas, lo cual debería ser –cuanto menos- como una innovación arquitectónica importante.

Pero quizá no se trate de dejadez ni de descuido, como muchos están propensos a pensar- sino simplemente de un concepto urbanístico de avanzada. Se sabe que el pueblo está ubicado en una zona calurosa y el hecho de dotar a estas casas con aire acondicionado quebraría los parámetros populares que necesariamente deben cumplimentar estas viviendas. El reemplazo de ese costoso aparato de refrigeración con una ventilación intensa y permanente es una decisión queprobablemente ha sido adoptada como una opción válida por varias razones. Una de ellas, el costo. Esto no requiere mayores argumentos. Otra, la dimensión ecológica de la ingeniosa solución encontrada. Nada mejor que la luz natural, el aire puro y la oxigenación firme que ofrece una ventana abierta, símbolo –por otra parte- de libertad y de creatividad.

No han faltado quienes interpretan esta falta de puertas y ventanas como una ostentación de los altos niveles de seguridad que prevalecen en la zona.

Ha salido en defensa de la intendenta su esposo, llamado Jorge Corona. Pero por motivos que ignoramos, su testimonio no ha sido tomado demasiado en serio.

La información proveniente de Perugorría no consigna si la intendenta ya ha probado este sistema en su propia vivienda.

Conjuntamente con esta información también se pudo conocer que Hebe de Bonafini ha sido procesada. Ella también ha convocado la atención de los argentinos por su dedicación a la construcción de viviendas.

En el caso de Bonafini, los informes son coincidentes en señalar que se trata de alguien con una fuerte vocación de ahorrar recursos de los que le eran asignados para construir. El problema que existe es que aún se desconoce el destino de esos recursos ahorrados.

Ambas mujeres su gran afán por construir.

Demasiados afanes.

En más de un sentido son genuinas herederas de quien se autoproclamara orgullosamente como una “arquitecta egipcia”.