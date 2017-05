Schiaretti busca liderar el interior y reclama por subsidios

En momentos en que la oposición en Córdoba dispara contra la Provincia por las subas en la tarifa de Epec, el gobernador Juan Schiaretti renovó ayer sus críticas la Nación por el reparto inequitativo de los subsidios para los servicios públicos.

Lo hizo en el marco del segmento político del congreso “Imagina en Acción” de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que tuvo lugar en la ciudad de Rio Cuarto, donde el mandatario cuestionó la administración de los fondos nacionales asegurando que el reparto actual “va en detrimento del interior”.

Desde que el macrismo desembarcó en la Casa Rosada y ganó en la provincia de Buenos Aires, el gobernador cordobés asumió un rol protagónico entre sus pares de las otras provincias convirtiéndose en una especie de “jefe del interior”. De hecho, hace poco quedó al frente de la Región Centro, presidiendo el bloque más importante tanto a nivel político como económico del país y reforzando así ese liderazgo regional.

Protagonismo que por cierto también tiene su correlato en la administración nacional donde reconocen que necesitan de un peronista como aliado estratégico. Sobradas muestras hay acerca de la participación que el gobierno de Mauricio Macri le dio al cordobés a la hora de buscar consensos con otros mandatarios del PJ.

Y a propósito del alto perfil que tiene y que busca afianzar en la Liga de Gobernadores peronistas, Schiaretti dijo ayer: “Queremos participar de la reorganización del peronismo a nivel nacional”.

Lo cierto es que, liderando la posición de de los gobernadores del interior, Schiaretti tomó la posta en el reclamo que es común a muchas otras provincias y volvió a cargar contra la inequidad nacional en materia de subsidios. En el peronismo cordobés aseguran que, después de las elecciones, la Nación encarará una fuerte reforma del esquema nacional tributario que podría afectar a las jurisdicciones por lo que consideran necesario “estar preparados”.

“Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén pagan la boleta más cara porque no reciben subsidios, van todos a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Allí se quedan 35 mil millones de pesos, que van en desmedro del interior”, disparó ayer en el congreso.

El Gobernador le cuestiona al macrsimo no haber modificado el esquema de subsidios que la Nación destina justamente a Capital Federal y el conurbano desde la gestión kirchnerista.

No obstante, a tono con la relación pendular que mantiene con Macri siendo éste un año electoral, el mandatario provincial aseguró que la Nación tomó nota y que hay algunas señales para la búsqueda de soluciones.

En ese sentido, anticipó que el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, se comprometió a tratar el tema de los subsidios a la energía en la próxima reunión del Consejo Federal que tendrá lugar el mes que viene.

“La Argentina tiene que avanzar en más federalismo. Una de las tareas pendientes es la coparticipación. Primero, debe la Nación devolver los recursos que se queda de más. Después, discutimos cómo se distribuye en las provincias”, agregó Schiaretti ayer desde Río Cuarto.