Secuestrados por el pasado

Por Pablo Esteban Dávila

A los argentinos nos persigue el pasado. Y no porque nos apasione la historia o sintamos un gozo especial por las técnicas documentales, sino porque no tenemos más remedio que soportarlo. Estamos secuestrados por él.

A diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, el pasado equivale aquí casi al presente. Es una entidad gelatinosa, de la que no se puede zafar por más voluntad que se tenga. Hay momentos en que el pasado parece, en rigor, formar parte del futuro, porque no transcurrirán más de un par de semanas, quizá algunos meses, para que vuelva a aparecérsenos como un espectro que resiste a cualquier sepultura.

No es cualquier pasado. Aunque muchos, si pudieran, intentarían reeditar el conflicto entre unitarios y federales como prueba de corrección política, la ciénaga que nos hala hacia el pozo invisible llega hasta los años setenta. Reinstalado el asunto a niveles oficiales en 2004 por el fallecido presidente Néstor Kirchner, la caja de Pandora destapada ha demostrado ser tan creativa como pestilente. A casi cincuenta años del inicio de aquella década de violencia sistemática, el debate político nacional continúa abrazando temas de arqueología política y enarbolando asuntos que, en rigor, se parecen más a las reliquias religiosas de la Edad Media que a los grandes ejes de discusión que se merece el país de cara a sus desafíos más urgentes.

Las pruebas sobre que esto ocurre son abrumadoras. Existe un sorprendente número de partidos políticos y expresiones sociales de izquierda que todavía marchan contra la dictadura militar, como si Jorge Rafael Videla fuera el presidente o si las Fuerzas Armadas aun gobernaran la Argentinaa sangre y fuego. Tampoco es infrecuente observar a personas de menos de treinta años abrazar la lucha contra los militares genocidas con genuina pasión. El hecho que ninguna de ellas hayan vivido los horrores del Proceso de Reorganización Nacional las tiene sin cuidado; se trata, en propiedad, de un imaginario combate contra una dictadura elevada a la categoría de deidad maligna y atemporal, en donde ya no interesa exactamente qué crímenes haya cometido sino que, simplemente, tenga una existencia actual, acechante, para el subconsciente colectivo. El propósito parece un tanto bizarro pero tiene la función de otorgar un linaje biológico: de esta existencia virtual depende la justificación de la propia existencia de quienes continúan, más de cuarenta años después, intentando cooptar el presente con el pasado.

Esta semana el volcán de los setenta ha vuelto a hacer irrupción. La Corte Suprema, como se sabe, acaba de otorgar el beneficio del 2×1 en el caso de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por ser “coautor del delito de privación ilegal de la libertad” e “imposición de tormentos” en cinco casos. La decisión ha provocado una ola de indignación en prácticamente toda la clase política. Muchos no deben saber exactamente de qué se trata ni de qué razones llevaron a los supremos a decidir tal cosa, pero oponerse suena bien cuando se trata de octogenarios despreciables que a nadie importan.

Es curioso que esta indignación no se haya producido cuando, en el mediodía del gobierno de Cristina Kirchner, la propia Corte resolvió algo similar en el caso del coronel Antonio Simón, oportunamente condenado por delitos de lesa humanidad. En aquél entonces el progresismo setentista era patrimonio gubernamental, y desde el poder se dictaba el canon sobre qué cosas podían ser indignantes y cuáles no.

Esta situación cambió luego que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada. Hoy el progresismo está en la calle, luchando para que no se caiga el relato y sin que exista una liturgia oficial que oriente el discurso como cuando Carta Abierta o Hebe de Bonafini marcaban la agenda ideológica del kirchnerismo.

No obstante, no debe suponerse que el setentismo ha muerto, ni que haya sepultureros derechistas dispuestos a su inhumación. Por el contrario y llamativamente, desde Cambiemos ha existido una avalancha de pronunciamientos contra el reciente fallo de la Corte, coincidiendo casi exactamente con los agravios de la izquierda. Es tal la extorsión que el pasado ejerce sobre el presente que prácticamente nadie ha pronunciado las palabras mágicas que merece el asunto: “no estoy de acuerdo con el fallo, pero la justicia es un poder independiente”. La independencia, como puede observarse, pertenece por ahora a la casita de Tucumán.

No es propósito analizar ni la sentencia ni el caso sobre el que se ha aplicado el 2×1. A priori, parecerían existir argumentos garantistas (del tipo que propugna Zaffaroni) para haberlo hecho, tales como la ley penal más benigna y cosas por el estilo. Pero este no es un tratado de derecho. Es el asombro (y algo de tristeza) lo que guía esta reflexión, que no es otra cosa que una profunda incredulidad sobre la incapacidad nacional para mirar hacia el futuro.Y que no se venga con el asunto de la memoria y las extorsiones de la “neolengua” (un préstamo orwelliano) que levita sobre la corrección política y que impide hablar con propiedad sobre los hechos históricos con seriedad y profesionalismo. No se puede argumentar, o al menos hacerlo todo el tiempo, con argumentos maniqueos y que, en rigor, no se corresponden ni con la propia historia ni con la lógica.

Pero la potencia de esta impronta no puede ser soslayada. Su potencia es tal que la Legislatura bonaerense sancionó por ley que los desaparecidos son 30 mil y que este número debe ser recordado en los tres poderes del Estado, a despecho de los documentos oficiales de la CONADEP. La gobernadora Vidal sabe que no es así, los legisladores también y hasta los propios organismos de derechos humanos intuyen la inexactitud de la cifra, pero es como si todos estuvieran impedidos de hablar con la verdad, paralizados por el terror que les infunde el fantasma de los setenta que convive con la actualidad política a modo de un ministro sin cartera.

Algún escéptico hasta podría pensar que el presidente, a la usanza de su antecesora, está utilizando este tema como una cortina de humo para ocultar los problemas que adolece su gestión en materia económica. El hecho de que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkratz (ambos nominados por Macri) hayan votado por el 2×1 junto con Elena Highton de Nolasco–“autorizada” por el gobierno a permanecer en su puesto pese a haber cumplido los 75 años– podría hacer suponer tal cosa.

La especulación es lícita, no obstante que improbable. No es posible imaginar a la Casa Rosada operando a favor de un represor para ocultar asuntos que preocupan a la opinión pública. No forma parte ni de su estética ni de sus modales. Pero también porque, lo cual no es menor, desde Cambiemos se le tiene terror al debate ideológico en general, especialmente en lo que concierne al pasado sobre el que tanto bate el parche la izquierda nacional y popular. El oficialismo prefiere, hasta cierto punto, ser un rehén de la historia que cuentan sus adversarios antes que ofrecer una versión más razonada de los hechos que tanto han lastimado a la Argentina. Padece un síndrome de Estocolmo histórico que le impide desembarazarse de las poderosas fuerzas que nos hacen volver todo el tiempo hacia atrás a despecho de los grandes desafíos, todavía no afrontados con la energía que se merecen, del futuro.