Roggero podría ser el nuevo ombudsman

Por María Viqueira

En agosto del 2016, entre los considerandos del fallo que frenó el “tarifazo” del gas para los usuarios residenciales, la Corte Suprema exhortó al Congreso para que designara al Defensor del Pueblo de la Nación.

Hace siete años que el cargo creado en el marco de la reforma constitucional de 1994 para tutelar los derechos de incidencia colectiva está vacante. El último funcionario que lo ocupó fue el peronista Eduardo Mondino, quien renunció a principios del 2009, tras una década al frente de la dependencia, para volcarse a la actividad política en Córdoba.

La danza de nombres comenzó ni bien el Supremo Tribunal intimó al Parlamento a avanzar en la cuestión y hay varios postulantes. Sin embargo, el candidato que se instaló el año pasado y que tiene claras chances por los avales con los que cuenta es el justicialista local de “la vieja guardia” Humberto Roggero.

A días del decisorio de la Corte, el cuatro veces diputado nacional y ex embajador en Italia participó de un acto en el Club Español de la Ciudad de Buenos Aires, invitado por el grupo de pensamiento peronista Movimiento 21, que integra el ex ombudsman Mondino.

Allí estuvieron presentes muchos de sus “compañeros”, como el (en ese entonces) flamante auditor General de la Nación, Oscar Lamberto, y los dirigentes Miguel Ángel Toma, Hugo Quintana, Hilda “Chiche” de Duhalde y Alfredo Atanasof.

Si bien el presidente Mauricio Macri se inclinaría por promover a la legisladora Graciela Ocaña (de Confianza Pública) -cuya candidatura es respaldada por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; por el radicalismo y el Frente Renovador- desde hace un par de meses el “peronismo histórico” insiste con Roggero, cuyo eventual nombramiento podría fortalecer la relación de Cambiemos con ese movimiento, un vínculo clave para fortalecer la gobernabilidad durante los próximos años.

El principal impulsor de Roggero es el senador Miguel Pichetto, quien junto a Roberto Basualdo lo propuso en la Cámara Alta mientras su relación con el FpV pende de un hilo.

Los peronistas que lo apoyan, lo “promocionan” como una persona equilibrada, racional y con criterio político y predicen que si llega a la defensoría tendrá el mismo perfil “dialoguista” que Lamberto despliega en la Auditoría General de la Nación.

Las características personales y la experiencia del cordobés que Movimiento 21 quiere en el cargo podrían llevarlo al sillón de Suipacha 365; en especial, si se tiene en cuenta que uno de los conflictos más delicados que podría dirimirse en breve en la defensoría es el aumento de tarifas de energía y de transporte.

El grupo mantiene vínculos con Pichetto, con diputados y senadores y con gobernadores del interior y su objetivo es reunificar al peronismo bajo una consigna excluyente: tener un candidato presidencial en el 2019 que no sea K.

La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, conformada por siete diputados y siete senadores, sigue sin llegar a un concierto. Hay una docena de postulaciones para todos los gustos, pero el Gobierno sabe que debe llegar a un entendimiento con el peronismo. Así, los candidatos de esa fuerza, con Roggero a la cabeza, pican en punta.

Además de la profusión de opciones hay otro factor que podría demorar una definición, ya que faltan dos meses para el cierre de listas para las PASO y al oficialismo le cuesta más que nunca abrir los recintos para tratar cualquier proyecto de menor envergadura, ya que con el avance de la campaña los legisladores priorizan la presencia en sus territorios y relegan la tarea parlamentaria.

Según establece la Constitución, la designación del defensor debe ser aprobada por los dos tercios de los presentes en ambas Cámaras del Congreso y que el nombre del postulante para ese cargo debe surgir de la Bicameral.