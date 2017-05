Radiografía de la situación fiscal de las provincias

Entre 2003 y 2015, el conjunto de las provincias mantuvo un comportamiento fiscal bastante prudente. Su déficit fiscal consolidado nunca superó el 1% del PBI; en cambio, el gobierno nacional pasó de un holgado superávit en la gestión Néstor Kirchner a un rojo financiero superior a 6% del PBI hacia el final de la gestión Cristina Fernández.

La buena conducta fiscal contrasta con su comportamiento en los ´90, cuando su rojo fiscal solía alcanzar una magnitud comparable al déficit nacional. El principal factor explicativo de la austeridad relativa es que no tenían cómo financiar un déficit mayor; no podían tomar deuda.

Un trabajo de la consultora Muñoz & Asociados señala que el relativamente bajo déficit fiscal permitió a las provincias ingresar en una etapa de rápido desendeudamiento. Según cifras oficiales, el consolidado de la deuda pública provincial a fin de 2015 representaba US$20.200 millones, el equivalente a 3,2% del PBI nacional; un valor muy bajo para los parámetros históricos (en 2002 llegó a representar 18% del PBI).

En el inicio del 2000 la mitad de los distritos mostraba ratios Deuda Pública / PBG superiores al 20%; pero hacia el final de la era kirchnerista, sólo Formosa y Jujuy presentaban pasivos superiores al 10% de sus PBG; niveles muy manejables y que dan cuenta de una posición de aceptable solvencia. Los únicos que presentaron un incremento del peso de sus deudas públicas fueron CABA y Santa Cruz, aunque en 2015 mantenían pasivos muy acotados (2,4% y 6,6% de sus respectivos PBG nominales).

Hacia el final del kirchnerismo, hubo una relajación y empezaron los problemas. En Santa Cruz el déficit fiscal representó el 29% del total de sus ingresos públicos; en Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza, el déficit fue superior al 10% de sus ingresos, encendiendo también algunas señales de alerta sobre el deterioro de su salud fiscal.

La mitad mostró un déficit fiscal en el acumulado de los tres primeros trimestres y las restantes tuvieron superávit. Respecto al mismo período de 2015, el desempeño fiscal empeoró en once distritos, mejoró en diez y se mantuvo estable en tres. El resultado fiscal consolidado registró una leve mejoría: el déficit representaba 2,1% de los ingresos en 2015 y cayó a 1,1% en los tres primeros trimestres de 2016.

Los mayores niveles de déficit para el parcial de 2016 se registraron en Jujuy, Chubut y Santa Cruz. La primera provincia también tuvo el mayor ratio Deuda /PBG de 2015.

Desde marzo de 2016, doce provincias tomaron créditos en Nueva York por un total de US$10.500 millones. A fines de 2015, los pasivos provinciales totalizaban US$20.200 millones, por lo que –a primera vista- este volumen de emisiones luciría exagerado.

Para Muñoz & Asociados, la curva de rendimientos de los bonos provinciales revela que el mercado tiende a despreciar o discriminar la deuda de algunos distritos. La deuda de Chaco paga las tasas más altas, acaso por un antecedente cercano de incumplimiento. Entre Ríos y Tierra del Fuego también son castigadas por su situación fiscal relativamente incómoda (aunque están muy lejos de lucir insolventes).

El trabajo menciona que las provincias tienen buena cuota de responsabilidad en el fuerte aumento del tamaño del Estado que tuvo lugar en la era kirchnerista y que asfixia al sector privado. En efecto, el Gasto Primario provincial pasó de 9,7% del PBI en 2003 a 15,8% en 2015.

El ministro Nicolás Dujovne se comprometió a que de aquí al 2019 el gasto público nacional dejará de crecer en términos reales; es decir, el gasto nominal crecerá menos que la inflación con lo que –si la economía vuelve a crecer- caerá el ratio Gasto / PBI. Hacienda negocia con las provincias la sanción de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que, entre otras cuestiones, obligue a los gobernadores a seguir la misma pauta de austeridad.

La principal herramienta recaudatoria de las provincias es el Impuesto a los Ingresos Brutos; un tributo que es fuertemente distorsivo y conspira contra la competitividad de las empresas (en particular, por el impacto de lo que se conoce como “efecto cascada”). Con el tiempo, su recaudación subió de 2,2% del PBI en 2003 a 3,9% el año pasado (por aumentos de alícuotas y base imponible).