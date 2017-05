Gestión Degafot en Instituto, primer año

Por Federico Jelic

Aquel 8 de mayo de 2016 será imborrable para Gastón Defagot, en su paso como hincha de Instituto, socio, palquero, colaborador directo de las comisiones directivas de turno para después proclamarse presidente formal. Fue contundente y categórica la legitimación que le dieron las urnas por parte del socio, en la contienda electoral frente al otro candidato Leonardo Limia, en virtud de garantizarse cierta gobernabilidad después de algunos procesos de inestabilidad institucional.

Nos referimos a la renuncia de Juan Carlos Barrera en su segundo mandato, la transición de Daniel Peralta y la asunción de Ricardo Morellato posteriormente, al ser la única lista que se presentó en esa compulsa, todo eso en menos de tres años y con un concurso preventivo que asomaba como la única salida salvadora ante la acuciante situación económica. Defagot tenía el desafío de volver a enderezar un rumbo y por momentos, a pesar de algunos devaneos, encontró ciertas aguas calmas que aportan alivio en varios aspectos, pero no debe confiarse del dinamismo a veces impredecible del contexto futbolístico a nivel nacional.

Elección casi unánime

Defagot se impuso con claridad en los escrutinios, acompañado de ciertos apellidos de renombre e historia del club y con algunas adhesiones oportunas entre los mismos aspirantes de la otra lista (Gustavo Beggiato). De 2184 socios que sufragaron, su núcleo “Agrupación Centenario” recaudó la no despreciable cifra de 1927 votos (88 % ciento) sobre los escasos 254 que pudo cosechar Limia con “Centenario Glorioso” y de esa forma, legalmente se acreditó el trono de la entidad “Gloriosa” con vigencia hasta 2019. La asunción se dio en el gimnasio “Ángel Sandrín”, ante no más de 600 personas.

Hasta ese entonces al flamante mandatario se lo conocía por ser aportante de la institución en algunos pasajes de incertidumbre financiera y por ser gerente general de la empresa constructora Corblock. En esta ocasión fue bendecido por Atilio Pedraglio y Mario Cavagliatto, históricos colaboradores y este último a cargo del departamento del básquetbol (hoy en Liga Nacional, a punto de disputar los play offs). Ambos directivos dejaron a sus hijos Daniel y Juan, respectivamente, en la vicepresidencia, a modo de beneplácito y símbolo de garantía de apoyo constante a esta conducción.

En ese contexto lo que más preocupaba era un saldo deudor que rondaba los 60 millones de pesos de acuerdo a estimaciones, aunque habría ya mostrado signos de mejor saludo económica al aprobar la gestión anterior de Morellato la convocatoria de acreedores, reduciendo el pasivo y a su vez, sin la cuenta regresiva amenazante cuyos pronósticos agoreros hablaban de quiebra inminente.

Obras y fútbol

En su primer año de mandato, lo más destacado de su gestión fue el armado de un competitivo y oneroso plantel en la B Nacional, con el objetivo de permanecer en la categoría (como hacía mucho tiempo los promedios trajeron su fantasma por Alta Córdoba) pero soñando también con el ascenso a Primera División, logro que no se repite desde 2004. El DT Iván Delfino fue la gran apuesta con 15 refuerzos y ahora el proyecto no cuenta más con el entrenador, después de 26 partidos, aunque sigue pugnando por esa ilusión.

En materia de obras, hay para resaltar la construcción de vestuarios en el predio de La Agustina más remodelaciones en la pensión de juveniles, sumando la promesa de completar las obras en el edificio aledaño al estadio “Juan Domingo Perón”, que a pesar de su habilitación no logra reunir condiciones para la culminación formal y aprobada de las obras.

Desafíos institucionales

El concurso preventivo comenzaría a abonarse a los acreedores en septiembre de este año, de acuerdo a lo indicado por la Justicia, cuya causa descansa en el despacho de la jueza Julieta Gamboa.

El camino institucional luce estable a pesar de algunos capítulos de incertidumbre. De todas maneras, el propio Defagot manifestó tras la visita con derrota de Instituto en Paraná ante Atlético de esa ciudad que no se presentará a la reelección del club en 2019, habida cuenta del desgaste general de este proceso actual.

Sin embargo, otros ponen en duda aquella frase, hasta hay proyectos de poder armar una fiesta del Centenario del club (cumple 100 años el 8 de agosto del año que viene), soñando con cristalizar toda la fiesta con el título de campeón y regreso a la máxima elite nacional. El concurso está administrado correctamente, negociado en parte por el ex dirigente Juan De Dios Castro, polémico vice del ex presidente Diego Bobatto (tampoco recordado con mucho afecto por los socios), quien cuenta con la experiencia de haber levantado la convocatoria en 2007. No obstante, a muchos hinchas le genera entre pruritos y sospechas su presencia y autonomía de manejos en la entidad, formando parte además de la “mesa chica” de decisiones desde que Defagot se ganó la banda presidencial por Alta Córdoba.

Y algo que colabora con el insomnio, no por preocupación sino por esperanza, es la venta de Paulo Dybala a otra liga europea. El delantero cordobés de Juventus de Italia, nacido en La Agustina, podría ser transferido a otro poderoso equipo del continente, y entonces “La Gloria” podría embolsar un suculento dinero por parte del Mecanismo de Solidaridad (2,41 % de la operación final), en compensación de sus años de formador. Con esa cifra, los dolores de cabeza se acabarían por Instituto por largo rato.

Mientras tanto, por el mismo recurso se buscan fondos por Ramón “Wanchope” Ábila, Silvio Romero, Juan Mare y en un futuro quizás por Gonzalo Maroni, promesa de Boca Juniors, gestiones que bien vale aclarar, comenzaron con la conducción de Morellato en el club “Albirrojo”.

Los desafíos de Defagot persisten, independientemente de la suerte y la campaña del equipo en este torneo. El tiempo dirá su apuesta a una prórroga de su mandato en las urnas o volverá a su condición de socio-colaborador. Mientras tanto, a un año de su asunción, por el momento la gestión goza de buena salud y la mayoría de la masa societaria aprueba su imagen. No por unanimidad ni con la ventaja de las elecciones que lo consagraron, pero puede caminar por las calles de Alta Córdoba sin temores.