Vigo pidió que Macri censure el fallo

“Vamos a estar en la marcha que están haciendo las organizaciones de derechos humanos”, prevista para el miércoles, anunció la secretaria de Equidad, Alejandra Vigo, quien reclamó al presidente Mauricio Macri que sea elocuente en un rechazo al fallo de la Corte en el caso Muiña (2×1).

“Desde el Presidente de la Nación hasta los gobiernos provinciales es necesario que se manifiesten, porque es la única manera de que esta gente entienda que la reconciliación vienen justamente al contrario de como ellos pretenden”, dijo Vigo. “Yo espero que alguien le pregunte y se exprese (por Macri); sí se han expresado los funcionarios, el ministro, el Jefe de Gabinete”, agregó.

“Con este fallo volvemos a la prehistoria. Acá no tenemos que reconciliarnos con los genocidas. Con los genocidas no hay reconciliación”, arengó. Para Vigo, la Justicia “tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta el paso que han dado para atrás y lo que le significa esta ofensa al pueblo”.

Las palabras de Vigo abundan en la posición de los que pretenden que el gobierno nacional se despegue del fallo de la Corte Suprema de Justicia, aunque sin llegar al punto del kirchnerismo que considera que todo es un plan urdido por el macrismo para favorecer a los militares.

La presencia de Vigo al frente de la marcha, junto con los organismos de derechos humanos, le dará inevitablemente una impronta política fuerte a la manifestación, por tratarse de la esposa del gobernador y la muy posible número dos en la lista de candidatos a diputados nacionales del PJ.

Para Vigo, la Justicia “tiene que hacer un mea culpa y darse cuenta el paso que han dado para atrás y lo que le significa esta ofensa al pueblo argentino”.

“Yo lo que creo es que hay que manifestarse porque tiene que reveerse ese fallo, y tienen que saber los jueces que han dictado esta medida que el pueblo argentino la repudia”, manifestó.

“Esta gente, con la cual estos jueces quieren reconciliarse, son las que nos quitaron los hijos, nos quitaron los nietos, mataron a un montón de gente que todavía no sabemos dónde están, ellos fueron los que formaron e hicieron esta categoría de desaparecidos; entonces con ellos no hay reconciliación”, expresó la funcionaria. provincial

La UCR

El Comité Central de la UCR sacó ayer un comunicado en el que critica el fallo de la Corte Suprema de Justicia, afirmando que “los tormentos también pueden ser institucionales”.

“El reciente fallo de la CSJN en la causa Muiña significa un inexplicable retroceso en materia de derechos humanos, que despierta nuestro más enérgico y contundente repudio, desde un punto de vista tanto jurídico como político”, sostiene el documento del Comité que preside Alberto Zapiola.

La UCR declaró que “la Justicia, como poder del Estado, vuelve sobre sus pasos en la doctrina protectora de los derechos humanos, para favorecer, sin fundamento alguno, a quienes fueron los responsables de las peores atrocidades en su contra, encubriendo, con fríos argumentos jurídicos, su desapego en la construcción de una sociedad con sustento en los valores para los cuales fue creada, como último refugio del humanismo para el ciudadano”.

Además señaló que “tampoco podemos dejar de repudiar el estéril y absurdo esfuerzo de aquellos que, desde temprano, pretendieron hacer de este desafortunado acontecimiento institucional, una causa partidaria”.