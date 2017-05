Deposición final de basura, en vilo por demora del TSJ

Por Yanina Passero

Mientras transcurre el sexto año de gobierno del intendente Ramón Mestre, y en año electoral, la gestión radical quiere marcar la diferencia con sus antecesores: solucionar el problema de los residuos sólidos urbanos que producen los vecinos de Córdoba, pero también del área metropolitana que -desde que el extitular del Palacio 6 de Julio, Daniel Giacomino habilitó el predio de Piedras Blancas- vierten sus desperdicios dentro del ejido urbano. Cierto es que la tarea no es sencilla.

A través de Cormecor, en alianza con la Provincia, se consiguió un nuevo predio entre las rutas 5 y 36. Pero, como es natural, la resistencia de las comunas de la zona invitaría a nuevos organismos a tomar cartas en el asunto. Los amparos prosperaron y la tendencia trascendió incluso a la disposición del Tribunal Superior de Justicia que, el año pasado, impidió al ente intermunicipal avanzar con las obras en el terreno que receptará la basura por las próximas tres décadas.

La semana pasada, la jueza Civil y Comercial de primera instancia de Alta Gracia, Graciela Cerini, dictó una nueva cautelar en sintonía con las anteriores. En concreto, hasta que la máxima instancia judicial de la provincia no resuelva, cualquier amparo que le suceda no hará mella. Y allí radica la preocupación del directorio de Cormecor que trabaja a contrarreloj.

Con una licitación en marcha para iniciar con las obras y conceder el tratamiento y deposición final de los residuos, el organismo que tiene a la Municipalidad como asociado mayoritario necesita un horizonte claro para tomar decisiones clave: cerrar Piedras Blancas de manera definitiva o, el caso menos deseado, extender la vida útil del actual vertedero.

Probablemente, previendo que los tiempos originales para el proceso se dilatarán más de lo esperado, desde Cormecor anunciaron hace poco más de un mes que estudiaban alternativas para extender la vida útil del basural ubicado sobre ruta 36, por lo menos 20 meses más. Decíamos, el tiempo es tirano porque en menos de un bimestre el predio llegará al tope de su capacidad.

Las noticias que llegaron desde el TSJ no ayudaron a bajar la ansiedad justificada de los funcionarios de Cormecor. Calificadas fuentes dejaron trascender que ayer por la tarde se requirió al ente información complementaria. El directorio mantuvo una reunión de urgencia. La conclusión fue obvia: los tiempos judiciales no son los de la gestión.

Ampliar la capacidad de Piedras Blancas es una posibilidad poco tentadora. Exigirá fuertes inversiones para enfrentar el mismo problema en un par de años. Por otra parte, el proceso de licitación que encaró Cormecor este año está en marcha, en la etapa de análisis de las ofertas económicas, con importantes interesados en explotar la parte más jugosa del negocio de la basura. Continúa firme la voluntad política de corregir un error de ex intendentes municipales, aunque en el contexto actual es todo un desafío.

Es por esto que una de las alternativas que se barajó en la reunión de ayer por la tarde fue la de reducir el ingreso de los residuos que provienen del Gran Córdoba desde el 1 de julio. La determinación pondría en aprietos a los intendentes que no cuentan con terrenos propios (a excepción del que se ubica en Sierras Chicas) para verter la totalidad de sus residuos.

Más que una amenaza con posibilidad de concreción, la fecha es una oficialización de los márgenes que, desde Cormecor, esperan sean tenidos en cuenta por el TSJ por una razón de fuerza: sin el fallo, no pueden adjudicar. En otras palabras, el futuro de la licitación que encara Cormecor está supeditado a la resolución judicial, pero también al año electoral.

Si la respuesta de los magistrados que atienden en la causa se demora, la campaña podría ser la variable que, a la postre, retrase el desenlace de la compulsa empresarial.