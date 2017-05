Zapiola retó a intendentes UCR que negocian solos con el gobierno

Por Alejandro Moreno

El presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical, el mestrista Alberto Zapiola, retó a los intendentes que negocian con el gobierno provincial al margen del Ente partidario. “No se dejen engañar con “cantos de sirenas”, les advirtió durante la reunión del Congreso Provincial, el sábado, en Arroyito.

Los intendentes suelen dar dolores de cabeza a la conducción del partido porque sus estrategias locales muchas veces no coinciden con la de los referentes provinciales. Desde que la UCR cayó al llano, en 1999, hubo fuertes vínculos de intendentes con el delasotismo, con el juecismo y, también, con el kirchnerismo (incluso, ocurrieron notables casos de transfuguismo).

Ahora hay intendentes que negocian con el gobierno de Juan Schiaretti por fuera del Ente que preside Ramón Mestre, lo cual debilita la unidad partidaria (incluso, hubo quien participó de la movida peronista en la Legislatura por la segunda ley de gasoductos troncales).

“Les quieren quitar las municipalidades”, los previno Zapiola, para quien los favores económicos del gobierno tendrán un costo político en 2019. Zapiola consideró que “el gobierno los quiere captar”.

La presidencia de Zapiola pretende que el partido, los intendentes y los legisladores enfrenten en equipo al peronismo, pero a veces se escapan algunos jugadores. Los intendentes a los que parece capitanear el de Mendiolaza, Daniel Salibi, llevan su propio ritmo, lo que ya comenzó a preocupar en el mestrismo.

En el Congreso de Arroyito, Zapiola también envió un mensaje a los macristas, aunque no los mencionó directamente: “Como decía Angeloz, hay socios que quieren robarnos la gente”. Ya sea por la mención al ex gobernador o por la desconfianza que genera el PRO entre los radicales, esa frase del presidente de la UCR fue saludada con efusividad.

“Vamos a trabajar para el 2017, pero pensando en el 2019, porque ese año el gobierno tiene que ser radical, y para ello hay que enamorar a la población de Córdoba con una plataforma que se pueda cumplir”, agregó.

Para Zapiola, el gobierno de Juan Schiaretti está “totalmente desmadrado”, fundamentalmente en educación, salud y endeudamiento público. Además, aseguró que Córdoba es “la provincia más cara en materia de energía y en los impuestos que cobra a la gente”.

Finalmente, por el fallo de la Corte en torno a la aplicación del 2×1 en los casos de militares condenados, manifestó: “señor secretario Claudio Avruj, con los derechos humanos no se jode”. En forma coincidente, la Línea Córdoba (angelocismo) emitió un comunicado en el que condena el fallo “Muiña” de la Corte Suprema porque “significa un serio e inexplicable retroceso en materia de derechos humanos”.

Arduh

Por su parte, el presidente del bloque de legisladores de la UCR, Orlando Arduh, dijo que el gobierno de Unión por Córdoba “está en una difícil encrucijada”.

Recordó, en ese sentido que el sábado pasado, mientras “el gobernador practicaba su ejercicio período de adulación ante el poder central, manifestando las virtudes de mantener relaciones maduras con un gobierno nacional que respeta el federalismo, simultáneamente un grupo de dirigentes, legisladores y ministros del movimiento estaban en Villa María denunciando a ese mismo gobierno por discriminar a los intendentes de distinto signo político”.

“Sin los millones que entran en la provincia, y con los índices más altos de pobreza del país, estaríamos en la puerta de un escenario similar al de Santa Cruz”, señaló el legislador Orlando Arduh.

“Menemismo, delasotismo, schiarettismo o kirchnerismo son distintos nombres para una misma visión moral de la política: mantener el poder cueste lo que cueste. Para ellos, la verdad es apenas una anécdota”, concluyó.