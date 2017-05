PJ puso primera: se desmarca de Macri y prepara campaña

Por Yanina Soria

Mientras se espera que José Manuel de la Sota resuelva su candidatura, el peronismo cordobés se desperezó y comenzó este fin de semana a calentar motores con miras a octubre próximo.

Si bien en las filas de Unión por Córdoba vaticinan un triunfo del partido saben también que en frente, Cambiemos de la mano del propio presidente Mauricio Macri, podrá sus mejores fichas para alzarse con la victoria en la provincia que fue fundamental para el triunfo nacional del PRO. En ese escenario, ya preparan el terreno para la campaña y comenzaron a movilizar la estructura partidaria.

El ex gobernador De la Sota está en Córdoba hasta fin de mes cuando tiene previsto partir rumbo al exterior en una gira académica, esta vez, por Portugal. Si bien aún no oficializó su decisión -se espera que lo haga sobre el límite de los plazos establecidos por el cronograma electoral- dentro del PJ provincial nadie duda que será quien finalmente encabece la boleta con la que Unión por Córdoba enfrentará a la alianza de la UCR, PRO,FC y CC-ARI en esta provincia.

Desde su entorno reconocen que el objetivo personal del ex mandatario sigue puesto en el escenario nacional de 2019. Pero para ello, antes, deberá demostrar su fortaleza en la provincia que gobierna alternadamente con Juan Schiaretti desde 1999 y, por ende, ganar holgadamente los próximos comicios.

Hacia octubre

El partido, orgánicamente, movió la bandera de largada y comenzó a dar los primeros pasos con ese objetivo.

El fin de semana hubo un plenario departamental al que asistieron las primeras líneas del gabinete provincial junto a legisladores y dirigentes del PJ de General San Martín y Río Segundo. Fue el primero de varios encuentros están establecidos en una especie de cronograma de recorridos y visitas por el interior provincial y también en la Capital cordobesa con el propósito de reclutar a las bases, delinear la estrategia electoral y preparar el territorio para la campaña que se viene.

En esta ocasión, la reunión fue en la ciudad de Villa María y tuvo como anfitriones a los ex acastellistas Nora Bedano y Martín Gill. Allí, se ofrecieron definiciones políticas que permiten anticipar por donde pasará el discurso de campaña.

Tanto schiarettistas como delasotistas coincidieron en el desmarque del peronismo cordobés con la gestión de Macri.

La necesidad de comenzar a tomar distancia con la Casa Rosada se impone a medida que corren los tiempos electorales, aunque siempre será sin traspasar los límites de la institucionalidad y buena relación que la provincia de Córdoba mantiene con la Nación. Sobre ese punto hay acuerdo y los primeros reclamos ya se hicieron sentir. Mediante un documento, UPC denunció el fin de semana discriminación del gobierno macrista con los intendentes no enrolados en la alianza, por un acuerdo que días atrás firmaron jefes comunales de Cambiemos con el ministerio del Interior para la realización de viviendas.

En sintonía con ello fueron los discursos que se pronunciaron en Villa María en donde se sumaron críticas a un gobierno nacional “que no termina de arrancar”, dijeron.

Foto de unidad

Dirigentes del PJ anticiparon que se trabaja en un acto para el 25 de mayo en el que esperan que se repita la foto de días atrás cuando en el lanzamiento del Rally Argentina desde el Centro Cívico, y después de muchos meses de no mostrarse en público, se los vio juntos a De la Sota y al gobernador Juan Schiaretti.

“De todas las connotaciones posibles, esa foto es la muestra de la unidad del PJ para los próximos comicios” reflexionó un encumbrado delasotista. Posiblemente la próxima aparición de ambos sea en esa fecha Patria, a fines de mes, antes de que el ex gobernador emprenda su nuevo viaje al exterior.