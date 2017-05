Diego Mestre amigable con Baldassi

Para sacudir la pereza informativa después de un fin de semana, el macrista llamó al periodista en las últimas horas del domingo. Quería contarle acerca de una entrevista que el legislador nacional Diego Mestre dio a un medio cordobés en donde se refiere a Héctor Baldassi, con quien disputa hoy el primer lugar para la boleta de Cambiemos.

Informante Macrista: Anoche el diputado Diego Mestre fue entrevistado en el programa de WebTV On The Record donde le preguntaron de todo. Pero yo me quedé con el párrafo destinado a Baldassi y la respuesta amigable que ofreció cuando le preguntaron sobre su colega en el Congreso. Qué por supuesto no se la cree ni él mismo.

Periodista: Y bueno, qué espera que diga si ambos pertenecen a un mismo espacio político en Córdoba. Pero cuénteme qué dijo.

I.M.: Que ve al diputado del PRO más como un aliado que rival (risas). Mentira. Dentro de Cambiemos las cosas están que trinan, la puja entre ellos dos es justamente por ver quién se queda con el primer casillero de la boleta y está cada cual con su estrategia política para lograrlo. Pero el radical también dijo que entendía a Martín Lousteau y su pedido de internas en la Ciudad de Buenos Aires. Le leo: “Cambiemos debe consolidarse y está bien que proponga (el ex referente de ECO) enfrentarse al PRO en CABA”, dijo textualmente.

P.: Ahá, y eso mismo pensará sobre la posibilidad de internas para Córdoba.

I.M.: Bueno, ahí parece que no está tan de acuerdo. Porque cuando se lo preguntaron respondió que todavía faltan 45 días y que confía en el diálogo, es decir, en una lista de unidad. Déjeme decirle, Cambiemos encabezará con Baldassi porque es quien mejor mide, acuérdese de esta conversación.