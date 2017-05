Hablaron los intelectuales K

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

Luego de varios meses de silencio, los intelectuales de Carta Abierta decidieron emitir un pronunciamiento. Severo, como corresponde y se espera de ellos.

En líneas generales, poco es lo nuevo que puede leerse en esta carta, la número 23 de la serie. Da la sensación que los intelectuales progresistas evitan el trabajo de actualizar sus puntos de vista a tono con las nuevas realidades, de tal modo que optan por lo más cómodo: repetir viejos clisés de índole genérica y advertir con severidad que se vienen tiempos malos. También ratifican su completo alineamiento con Cristina Kirchner con quien espera regresar al poder para profundizar lo ya comenzado.

El esquema de Carta Abierta es el siguiente: hay dos formas de gobernar un país, una es la “nacional y popular”, la otra es la “neoliberal”. La primera está inspirada en el interés y los deseos del pueblo, la otra está dictada por la ambición del imperialismo y la oligarquía. Cristina gobernaba para beneficiar a los pobres y Mauricio Macri lo hace para los ricos. O sea, seguimos parados en los años setenta. Tal el diseño general de este y de todos los pronunciamientos, con algunos puntos específicos cada vez. Veamos algunos.

• Carta Abierta se deleita inventando términos o rótulos. Así nació durante la crisis del campo en 2008 la designación “ánimo destituyente”. El que corresponde a la nueva publicación es “Acelerada construcción de la desigualdad”, que se repite una y otra vez a lo largo del texto. Se prefiere hablar de la desigualdad y no de la pobreza y esto es comprensible ya que Carta Abierta tendría cierta dificultad para explicar cómo fue que el gobierno “nacional y popular” dejó, al retirarse, un 30% de pobreza.

• Imitando lo que antes criticaban de Elisa Carrió, el texto está embebido de adjetivos y descripciones dramáticas: “mercancía del miedo”, “represión y escarmiento”, “estremecedor panorama”, “miseria planificada”, “aciagos componentes de amenaza, destrucción y penalidad”, “devastación de la nación” y varios más. Un psicólogo podrá decir que se trata de una simple proyección, o sea la atribución a otras personas, situaciones o cosas de cualidades o sentimientos que son propios.

El esquema de Carta Abierta es el siguiente: hay dos formas de gobernar un país, una es la “nacional y popular”, la otra es la “neoliberal”. La primera está inspirada en el interés y los deseos del pueblo, la otra está dictada por la ambición del imperialismo y la oligarquía. Cristina gobernaba para beneficiar a los pobres y Mauricio Macri lo hace para los ricos. O sea, seguimos parados en los años setenta. Tal el diseño general de este y de todos los pronunciamientos, con algunos puntos específicos cada vez.

• Cuestionan de Macri decisiones económicas sobre las que existe unanimidad entre los economistas serios, incluso por parte de aquellos que asesoraron al candidato presidencial designado por Cristina y votado por los intelectuales kirchneristas. Por ejemplo, se cuestiona el arreglo con los “holdouts”, que era completamente indispensable para poder gobernar. Sobre este punto no hay diferencias entre los economistas más importantes y ningún político prominente lo ha cuestionado.

• Destinan largos párrafos a pintar al gobierno de Macri como un gobierno represivo, que compra armas para reprimir, que promueve leyes de penalización a la protesta social, algo que manifiestamente no ha ocurrido. De todos modos, se vislumbra ahí una intención de provocar acciones por parte del gobierno para su aprovechamiento político. La idea de que el gobierno sea dictatorial o al menos autoritario y represivo es indispensable para los viejos setentistas que no saben cómo moverse en las condiciones de democracia, que es menos propicia para situaciones afines a la épica.

• En una afirmación de su porteñismo y desdén por lo federal, Carta Abierta cuestiona que la reforma constitucional del ’94 hace adjudicado a las provincias los recursos naturales, sacándolos de la órbita de la nación. Y ahora, atribuyen a Macri “cesiones de jurisdicción” en la emisión de deuda pública y “renuncia a la inmunidad soberana” para el caso de los recursos naturales. Afectan desconocer que esto es norma en cualquier emisión de deuda pues no habría interesados en bonos de un estado que fije los tribunales de su propio país para casos de litigio. En el caso de los recursos naturales, ocurre lo mismo. Ningún privado desembolsaría fondos si los tribunales para el caso de un hipotético litigio no estuvieran fijados fuera del país. Seguramente el contrato firmado con Chevron durante el reinado de Cristina también contiene una cláusula de este tenor. Pretender otra cosa es negarse a aceptar inversiones en las condiciones del mercado. Se trata de fraseología hueca sin posibilidad de implementación real por parte de ningún gobierno que realmente quiera inversiones. Es el clásico palabrería inconducente del progresismo.

• Algo que sorprende en el texto de Carta Abierta es una impensada vocación por los datos objetivos. Hablan de recuperar “un tipo de enunciado fundamentado en hechos verificables” y “conocimientos fácticamente situados”. Raro para gente que creyó en la inflación del INDEC y en los datos de Cristina ante la FAO, que situaban la pobreza en un nivel inferior a la de los países escandinavos. Muy raro, ciertamente.

• Todo el documento rezuma intentos de deslegitimar al gobierno de Macri. Se destaca que ganó “por muy estrecho margen”, que existe un “avance ilegal sobre otros poderes del estado”, que “aplica una política que no resulta expresiva de la voluntad popular” y que conquistó el voto y el poder sobre la base de promesas que después no cumplió. Que sepamos, son los comicios los que determinan si la política expresa o no la voluntad popular. En octubre podremos nuevamente hacer un cotejo de cómo se distribuyen en ese momento las preferencias de los votantes. Allí podremos ver hasta qué punto los votantes siguen acompañando a Macri y hasta qué punto, a Cristina Kirchner.

Por lo demás, el texto está pleno de ratificaciones. Incluso algunas suenan como amenazas. Por ejemplo, sostiene que “para controlar la fuga de divisas de exportadores de productos agropecuarios y de commodities industriales, un nuevo período de gobierno popular (…) requerirá restablecer un organismo similar al IAPI del período 1946-1955”. Afortunadamente, no se percibe que un retorno de Cristina Kirchner al poder esté en los planes de los argentinos.

El nivel de fantasía y fabulación puede quedar redondeado con este párrafo: “La falta de divisas imponía bajos ritmos de producción en las fábricas estatales de productos de alta tecnología, por ejemplo, en la Fábrica Argentina de Aviones”. Por empezar, la falta de divisas fue producto de la propia política kirchnerista. Pero además es completamente falso que FADEA contara con alta demanda que no podía satisfacer por falta de divisas. Una fantasía completa.

Pero bueno, esto es lo que hay o lo que va quedando de la intelectualidad “nacional y popular”.