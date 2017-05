Forestadores de Misiones ya están en Córdoba

El legislador radical llamó al periodista para contarle, muy enojado, las últimas novedades del Plan de Restauración Ambiental Forestal del gobierno provincial.

Periodista: ¿Acaso usted está en desacuerdo con la reforestación de la provincia?

Legislador radical: ¿Cómo cree que voy a estar en desacuerdo con eso? Claro que apoyo que se trate de recuperar la forestación. Pero no me olvido que ha sido durante los gobiernos de Unión por Córdoba que se perdieron montones de hectáreas. Y la solución que han buscado no me cierra.

P.: ¿El apoyo de Misiones?

L.R.: Justamente quiero contarle que los representantes de Biofábrica Misiones ya están en Córdoba y comenzaron las reuniones con funcionarios del Ministerio de Agricultura y con técnicos del Ceprocor.

P.: Sigo sin entender.

L.R.: Es que hay técnicos en la Universidad Nacional de Córdoba capaces de desarrollar los mismos procedimientos que “importamos” de Misiones. Todo porque Schiaretti quiere estrechar relaciones con los gobernadores de las otras provincias para mejorar sus acciones en el peronismo. En este caso, con Hugo Passalacqua.

P.: ¿No es usted muy desconfiado?

L.R.: No. Usted es ingenuo. Este acuerdo de reforestación les conviene a los misioneros, pero menosprecia las capacidades de los técnicos de nuestra provincia.