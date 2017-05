Riutort mirando el 2019

La ex candidata a intendente Olga Riutort participó de una actividad relacionada al desarrollo sustentable de la ciudad Córdoba. Entusiasmado, el dirigente olguista llamó al periodista y brindó más detalles.

Dirigente olguista: Nuestra referente siempre está presente donde se hable y se piense una ciudad mejor. Pocas personas conocen tanto esta capital como ella.

Periodista: Y qué va a decir usted que milita con Riutort hace años aunque déjeme recordarle que las urnas cada vez que se presenta, dicen lo contrario.

D.O.: No me chicanee que lo llamo para contarle sobre una actividad que demuestra que, justamente, nuestra jefa sigue en pie y con el mismo propósito de siempre: pelear por la ciudad de Córdoba.

P.: Bueno, cuente donde estuvo ahora.

D.O.: Esta vez participó del lanzamiento de “Nueva Gobernanza para una Córdoba Sustentable”, un proyecto de Nuestra Córdoba y el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. La idea es promover el monitoreo ciudadano de las políticas públicas a nivel local y Riutort fue una de las invitadas. La ex concejala ya está trabajando rumbo a 2019 y la idea es ir sumando adhesiones al proyecto de ciudad que ella promueve.

P.: Le iba a decir que la tercera es la vencida, pero en realidad si se presenta en 2019, será por cuarta vez.

D.O.: Claro, pero en 2015 fue candidata a viceintendente así que le acepto la intención (risas).