Negri se sube al ring contra De la Sota

Todo el elenco de la política cordobesa asume que José Manuel de la Sota encabezará la boleta del oficialismo en la provincia de Córdoba. Mario Negri, conocedor del manejo de los tiempos en política, decidió descartar las especulaciones y enfrentarlo pese a la prudencia con la que el justicialismo cordobés viene abordando el tema.

El diputado radical se refirió a los dichos de De la Sota en ocasión una fugaz aparición pública en el sur de la provincia. En esa oportunidad, el ex gobernador había reprochado al gobierno nacional una supuesta vocación por enfrentar a los argentinos.

“Vivir de enfrentamientos sólo nos lleva a derrotas en lo económico y social” dijo en aquella ocasión el ex mandatario provincial al tiempo que mantuvo su táctica de negarse a confirmar su candidatura a diputado nacional para las elecciones de octubre.

A propósito de esto, Negri retrucó apelando a uno de los puntos delicados de la constelación peronista cordobesa. Exhibió las diferencias de tono que vienen teniendo el gobernador Juan Schiaretti con su antecesor en lo que respecta a la relación con el gobierno nacional.

“No sé a quién se refiere el doctor De la Sota. Schiaretti dice otra cosa” embistió el líder de la bancada de Cambiemos en la cámara baja del Congreso de la Nación en declaraciones al diario El Puntal de Río Cuarto. Además, aseguró que el gobierno nacional no promueve la división de los argentinos.

¿Qué ha hecho el Gobierno para crear la división? Si lo único que le ha faltado al gobernador Schiaretti es bailar una cumbia con el presidente arriba del helicóptero. Nada más. Cada vez que lo necesita, va en ayuda” profundizó Negri adelantando lo que será un punto fuerte de la campaña del oficialismo nacional en Córdoba.

El dirigente radical, que se ha convertido en un referente importante en la relación del partido centenario con Mauricio Macri, sabe que los matices entre los dos líderes indiscutidos de Unión por Córdoba en cuanto al diagnóstico de la situación nacional constituyen un punto de debate que retrasa las definiciones al interior del oficialismo provincial y esa situación abre un margen de discurso a Cambiemos en la provincia.

En el mismo sentido, aprovechó para atacar directamente contra De la Sota. “La Nación se va a hacer cargo de la autovía a San Francisco que se había comenzado durante la gestión del doctor De la Sota y de la cual sólo se hicieron 50 kilómetros” disparó.

Para redondear, Mario Negri cargó contra directamente sobre las indefiniciones que, desde su punto de vista, tiene el justicialismo en todas sus versiones. “Lo que sucede es que el peronismo es un enorme outlet donde no se sabe quién es la voz” ironizó.

Agregó que, para pesar de la mayoría de los dirigentes del peronismo, Cristina Kirchner aparece como la principal voz de la oposición. Según su mirada, el resto de los sectores del justicialismo, entre los que ubicó a Unión por Córdoba, carece de ideas alternativas.

“El Frente Renovador todavía no ha iniciado el año político. Creo que es difícil sostener la avenida ancha del medio, que es cada día más angosta” atizó en referencia a los sectores alineados con Sergio Massa, con quien el peronismo cordobés todavía comparte un interbloque en la cámara de diputados.

Para terminar, analizó una paradoja de las relaciones políticas en Córdoba. “Si había un celo era en Cambiemos por la relación del gobernador con el presidente” sostuvo haciendo referencia a la cercanía que demuestra Schiaretti con Macri.

Negri, que seguramente será una voz en la campaña electoral provincial, concluyó con una referencia directa a De la Sota, como adelantando el duelo electoral. “Si ha habido una provincia que ha sido virtuosa en la relación con la Nación es la de Córdoba. A lo mejor puede ser que el doctor De la Sota tenga alguna imagen desdibujada porque ha estado mucho de viaje afuera y entonces no está muy enterado sobre lo que ha pasado” finalizó.