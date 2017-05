Los cordobeses avalan la “alianza fantasma”

Por Alejandro Moreno

Una encuesta que se escapó del entorno macrista revela que al 62 por ciento de los cordobeses “le parecería bien” una alianza electoral entre el presidente y el gobernador (sólo al 24 por ciento “le parecería mal” y el resto no contestó por una de las dos opciones).

Ese fantasma aterró en 2015 y hasta comienzos de este año a los radicales, e incluso muchos de ellos le temen no para el 2017, sino pensando en la elección de gobernador de 2019.

Hace dos años, Macri, aún cuando promovía (por cierto con un grado de ilusionismo en el que nadie creía) a Ercole Felippa como candidato a gobernador, elogiaba a Schiaretti y hasta afirmaba que el peronista podría desempeñarse muy bien en un eventual regreso al Panal.

A la pregunta de si “¿usted cree que Juan Schiaretti es aliado u opositor a Mauricio Macri?”, el 54 por ciento tomó la primera opción y el 22 por ciento la segunda.

El radicalismo cordobés superó ese mal momento y hasta no hace mucho sospechaba que la temida alianza era posible para la elección de diputados, aunque finalmente el camino quedó cerrado porque no puede ignorarse a José Manuel de la Sota con sus aspiraciones presidenciales.

Para derrotar a Cambiemos, De la Sota, si finalmente es candidato, necesitará elevar el tono de la oposición a la Casa Rosada. Como el ex gobernador le dijo a sus seguidores, requerirá de una campaña de “alta intensidad”.

Schiaretti había hablado, antes, de que el tono sería, en sentido contrario, de “baja intensidad”, y entre las necesidades de ambos transcurrirá el 2017.

Los cordobeses, según la encuesta macrista, parecen percibir correctamente la posición de ambos referentes peronistas en relación al presidente Macri.

La misma pregunta pero referida a De la Sota dio como resultado que el 31 por ciento lo ve como “aliado” a Macri y el 46 por ciento como “opositor”.

Las imágenes de Macri y de Schiaretti en Córdoba son muy satisfactorias para ambos. El presidente tiene una positiva de 69 puntos contra una negativa de 27. El gobernador recoge una positiva de 62 y una negativa de 30.

La gestión de Macri obtiene una valoración positiva de 69 puntos y una negativa de 28. La de Schiaretti, en tanto, 70 contra 27, respectivamente.

Coincide también el registro de que para el 59 por ciento de los cordobeses la provincia y el país estarán mejor dentro de un año, por lo que las expectativas son amigables para los dos mandatarios.

Acuerdo por el Plan Empalme

Mientras tanto, ayer, reflejando la sintonía entre ambos mandatarios, el gobernador Schiaretti manifestó que coincide con la política de Macri de “subsidiar el empleo y no el desempleo”.

En ese sentido, dijo que el Plan Empalme anunciado por el presidente Macri, por el que cuando alguien que recibe un plan social es contratado por una empresa, el monto de lo que antes cobraba se agrega a cuenta de su sueldo. Así, los empresarios serán los beneficiarios del subsidio, ya que pagarán sólo una parte del salario. Esos subsidios, según Schiaretti, “van en la dirección correcta”.

Schiaretti recordó que en Córdoba hay planes similares, como el Programa Primer Paso y el Primer Paso Aprendiz, que involucra a veinte mil jóvenes, o el que alcanza a diez mil mujeres que hacen una práctica laboral.

El Plan Empalme, opinó el gobernador en Plaza de Mercedes, “va en la dirección correcta porque nuestra Patria sólo va a dejar atrás las dificultades si conseguimos empleos para todos, y no hay mejor política social que un buen empleo”.