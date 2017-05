Gonella sigue en la mira judicial por “la ruta del dinero K”

A un año de renunciar a su cargo como titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), poco después de que el empresario Lázaro Báez quedara detenido en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, el fiscal Carlos Gonella recibió otro revés judicial.

El cordobés ya estaba procesado por prevaricato y el avance de la Justicia en una de las tantas actuaciones por corrupción del kirchnerismo selló la suerte de su carrera en esa dependencia.

Ahora, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó que el dictamen mediante el cual el fiscal Pedro Zoni pidió su sobreseimiento es nulo por falta de fundamentación.

El tribunal destacó que Zoni -quien, junto a Gonella, integra las filas del colectivo afín al firchnerismo “Justicia Legítima”- no aportó razones que justificaran su conclusión liberatoria. En ese sentido, precisó que se basó únicamente en últimas pruebas obrantes en la causa, que fueron incorporadas por exclusiva solicitud de la defensa, y que omitió confrontarlas con las constancias anteriores, que justificaron el procesamiento de Gonella y de su segundo, Omar Orsi, por el delito de prevaricato (es decir, por dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es ilegal).

Además, destacó que la posición de Zoni –cuya única participación previa en el caso se limitó a un fallido intento de excusarse por haber compartido trabajo en la Procelac con los encartados y que, a su vez, tuvo que aclarar que una de las líneas telefónicas sobre las que se pidieron informes era suya- contrastaba con el criterio sostenido por sus colegas a lo largo del trámite del expediente. En ese sentido, recordó que todos requirieron la instrucción de la causa y respaldaron el procesamiento del funcionario.

La Alzada selló la suerte de la propuesta de Zoni al valorar que no pudo explicar por qué Gonella y Orsi deben salir de la mira judicial, teniendo en cuenta que al intervenir en la primera etapa de la pesquisa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello se limitaron a describir maniobras de lavado de dinero que solo se referían al financista Federico Elaskar y al “valijero” Leonardo Fariña, amputando de la investigación conductas mucho más graves, que habían sido denunciadas expresamente y apuntaban a quien por ese entonces era uno de los contratistas de obra pública más importantes del país.

Cabe recordar que a principios de abril del 2016 Alfil adelantó que el huracán judicial que se desató con la detención de Báez afectaría a Gonella, el joven que salió de los tribunales federales de la ciudad amadrinado por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para comandar la Procelac.

Ese pálpito se confirmó parcialmente días después, cuando la Cámara rechazó el pedido de excarcelación del patagónico y citó la deslucida actuación de Gonella, recordando que estaba procesado por proponer una investigación limitada.

Según se sospecha, el ex fiscal antilavado monitoreó la causa y logró que Báez ni siquiera figurara en la carátula del expediente.

Luego de una intensa semana en la investigación comandada por Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, que incluyó decenas de allanamientos y medidas de prueba en inmuebles de Báez y de sus hijos, en el sur, Gonella renunció.

Al hablar sobre los motivos de su decisión, citó lo que definió como “el cumplimiento de un ciclo en términos profesionales”, pero admitió que la incriminación por su aparente falta de interés en investigar al allegado de la ex familia presidencial tuvo influencia.

El procesamiento de Gonella data de fines del 2014. Recientemente, la Cámara -integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah- le reclamó al juez Marcelo Martínez de Giorgi el envío a juicio de las actuaciones no se demore.

El tribunal señaló su preocupación por la falta de avances en el expediente y valoró que el debate oral es necesario porque los dos involucrados siguen prestando funciones en el Ministerio Publico Fiscal.

Actualmente, Gonella ocupa su cargo en el Tribunal Oral Federal Criminal Número 2 de Córdoba; es decir, el puesto que dejó, licencia mediante, para ir a la Procelac.

Su nombramiento en esa dependencia es una de las arbitrariedades que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires enumeró cuando pidió el juicio político de Gils Carbó.

La entidad hizo hincapié en la persistencia de la jefa de los fiscales en una conducta en particular, a saber: no observar las normas que regulan el proceso de nombramiento de los fiscales, violentando en reiteradas oportunidades el mecanismo legalmente previsto para designar a funcionarios según su “preferencia personal”.

Sindicándola como parte del “blindaje judicial” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus funcionarios, entre las maniobras de pobre calidad institucional que le enrostró figuran la designación y el traslado de subordinados siguiendo la agenda del Poder Ejecutivo. Como ejemplo emblemático citó a Gonella, quien concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procelac.