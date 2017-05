Cavallo a lo De Loredo

El dirigente radical se encontró con el periodista en inmediaciones a la Municipalidad de Córdoba. Un bar ubicado a metros del Palacio 6 de Julio sirvió de base para la charla y un café ocasional. Tema excluyente, las elecciones que vienen.

Dirigente Radical: Las cosas dentro del radicalismo están convulsionadas por la definición de las listas con miras a octubre. Pero déjeme contarle que hay muchos que ya están trabajando para las municipales de 2019.

Periodista: ¿No será un poco prematuro?

D.R.: Lo es. Pero para algunos también es un momento de posicionamiento interno y trabajan para ganar visibilización y ver si pueden aspirar a pelear por la sucesión de Ramón Mestre en el Palacio 6 de Julio.

P.: Entiendo, usted me está hablando de Juan Negri

D.R.: No precisamente. Si bien el hijo del diputado nacional es uno de los que va por ese camino yo me refiero a un mestrista y no es el hermano del intendente (Diego Mestre). Estoy hablando del concejal Lucas Cavallo. Desde hace unas semanas y camuflado en su rol de concejal, recorre la ciudad de Córdoba relevando los problemas de los vecinos y articulando respuestas con el municipio. La gran Rodrigo De Loredo cuando era legislador y quería ser intendente. Bajaba a los barrios, recolectaba los problemas de la gente y luego iba a la Municipalidad para gestionar las soluciones que no siempre llegaban, pero el hombre quedaba bien de igual modo. Ahora, la historia se repite pero con un mestrista.