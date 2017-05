De manual: juecismo quebró Cambiemos en Villa Carlos Paz

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

En el primer desafío del año, la elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, el juecismo ya dio la nota dentro de Cambiemos al provocar una ruptura: el Frente Cívico cerró una alianza con el GEN de Margarita Stolbizer y con el partido local Participación y Cambio. La UCR y el PRO, en tanto, si bien no acordaron una alianza, buscan un candidato común para respaldar (sería Falucho Laciar).

La Justicia Electoral de Córdoba registró sólo dos alianzas para los comicios del 25 de junio, cuando los carlospacenses elegirán Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. Por un lado, Movimiento Solidario, integrada por el Frente Cívico, GEN y Participación y Cambio. Por otro, Vecinos Unidos, conformada por el MID y el Partido Socialista.

Movimiento Solidario impulsa la candidatura del empresario gastronómico Mario Sansone. Vecinos Unidos no tiene un nombre definido, aunque los trascendidos en Villa Carlos Paz, en razón de que ambos partidos forman parte de la coalición oficialista Carlos Paz Unido, indican que llevaría el candidato que prefiera el intendente Esteban Avilés, quien sin embargo no jugaría abiertamente en la elección.

Walter Gispert, el referente del Frente Cívico en Villa Carlos Paz, dijo a lajornadaweb que “no pudo ser posible ir con Cambiemos, sobre todo porque no se pudo resolver la situación con el radicalismo”. “Tenemos la voluntad de construcción frentista, y si bien somos parte de Cambiemos a nivel provincial y nacional, localmente tuvimos la experiencia de Carlos Paz Unido que fue exitosa en el primer periodo hasta que Avilés la hizo explotar”, agregó.

Es notorio que ni el Partido Justicialista presentó Unión por Córdoba, ni la UCR y el PRO inscribieron a Cambiemos. De este modo, tienen unos días para resolver si irán con candidatos propios o si respaldarán a otros. En ese sentido, el PJ podría públicamente mantenerse al margen pero por debajo apoyar a Sansone. Resultaría curiosa esa maniobra: en Movimiento Solidario conviven el juecismo, archienemigo del peronismo, y el GEN, aliado del delasotismo en la coalición que lidera Sergio Massa a nivel nacional.

Interna aliancista

Radicales y macristas tienen problemas internos, lo que hizo imposible la alianza local.

En la UCR aparece el ex intendente Carlos Felpeto, enrolado ahora en el aguadismo, sosteniendo la reelección de Alejandro Luchessi, que el mestrismo y el PRO no comparten. Los mestristas, y la porción del PRO que se encolumna detrás de Héctor Baldassi, sorprendieron días atrás promoviendo al ex boxeador Santos Falucho Laciar. Los macristas, sin embargo, también tienen su escisión entre los herederos de la Ucedé y los mediáticos, por lo que no es sencillo acordar criterios.

La integración de la Mesa Cambiemos de Villa Carlos Paz, en noviembre del año pasado, ya expuso las diferencias entre los sectores internos de cada partido. Los antiavilecistas radicales y macristas llevaron la delantera, mientras que los concejales Marcelo Cuevas (PRO) y Daniel Velázquez (UCR), que comparten la estrategia de recuperar al intendente de Villa Carlos Paz para el intento por alcanzar el gobierno provincial en 2019, expresaron sus críticas. Baldassi, por su lado, pasó en el verano por Villa Carlos Paz para saludar a Avilés y difundió ampliamente las fotos que se tomaron juntos. Las dos estrategias, una provincial (que incluye a Avilés) y la otra local (que lo excluye) quedan en evidencia.