Lousteau, ni joven ni radical, con los jóvenes radicales

Una de las principales figuras del Congreso Nacional de la Juventud Radical, realizado entre el sábado y el domingo pasado cerca de Villa Carlos Paz, fue Martín Lousteau. Los jóvenes radicales aplaudieron a rabiar a Lousteau, quien asistió disfrazado de joven radical. Un veterano dirigente de la UCR fue muy crítico.

Periodista: ¿Así que me quiere decir qué es lo que no le gustó del Congreso Radical de la JR? Mire que hubo miles de jóvenes. Dicen que hasta cinco mil, demostrando la vitalidad del partido.

Veterano radical: Todo eso está muy bien y felicito a los jóvenes por la organización de ese encuentro, al que concurrieron dirigentes de todo el país. Pero lo que ocurrió el sábado es un error muy grueso.

P.: ¿El sábado? ¿A qué se refiere?

V.R.: A que Lousteau vaya y sea recibido como un rock star. Con 46 años, y de remera y jean, para dar con el look juvenil. Pero no me molesta que se haga el joven; lo que me molesta es que se haga el radical.

P.: Bueno, es el ariete radical contra el PRO para la Ciudad de Buenos Aires.

V.R.: Déjeme decirle qué más es. O, mejor dicho, que ha sido. Lousteau fue el primer ministro de Economía de Cristina Kirchner. Y no fue uno más: redactó la resolución 125 que afectó tanto al campo y que nosotros, los radicales, cuestionamos a más no poder.

P.: Eso es cierto…

V.R.: O sea que los jóvenes radicales terminaron ovacionando a un ministro kirchnerista. ¡Déjeme de embromar con el pragmatismo! Se supone que son ellos los que deben manejarse de una manera más idealista, más pura. ¿Acaso alguna vez Lousteau fue de la JR? Claro que no. Antes de ser funcionario de Cristina lo había sido de Felipe Solá, en la provincia de Buenos Aires. En mi época escuchábamos a dirigentes radicales en los encuentros de la UCR.