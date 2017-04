Nazario apuntó a Nación por discriminar a Córdoba

Esta semana, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto para declarar zona de emergencia hídrica por 180 días a localidades de 11 provincias argentinas afectadas por las inundaciones registradas a comienzos de abril.

Paradójicamente, pese a tener gran parte del sur provincial bajo el agua con las derivaciones que esta situación genera, Córdoba no fue incluida en la iniciativa que ordena la asistencia económica y financiera de la Nación, además de garantizar exenciones impositivas a las familias damnificadas.

La omisión generó la reacción e indignación del peronismo cordobés que en el mismo recinto parlamentario planteó sus objeciones. Quien recogió el guante fue la legisladora delasotista y ex ministra de la Producción provincial Adriana Nazario quien inmediatamente solicitó la inclusión de la provincia en el proyecto. “La mitad de los departamentos de Córdoba está en emergencia hídrica; supongo que el Senado no la incluyó por un olvido”, dijo la pareja del ex gobernador José Manuel de la Sota.

La riocuartense desempolvó el concepto que siempre utilizó Unión por Córdoba para definir la relación que el gobierno kirchnerista mantuvo durante años con Córdoba, y habló de discriminación. Esta vez para referirse al gobierno de Mauricio Macri.

“Nuevamente Córdoba discriminada. No fue incluida en la ley de emergencia hídrica. Tenemos la mitad de los departamentos afectados”, disparó la diputada. En año de legislativas, el embate delasotista contra el gobierno del PRO adquiere relevancia y se inscribe en el marco del clima preelectoral que ya se vive en la política local.

Más aún cuando, posiblemente, Unión por Córdoba tenga como principal exponente en su boleta al propio De la Sota quien ya anticipó una campaña de “alta intensidad” que tendrá como blanco la gestión macrista. En la provincia mediterránea la pulseada electoral se anticipa con un escenario de polarización entre las principales fuerzas, el peronismo y Cambiemos.

Es por ello que la acción y reacción de unos y otros será de aquí hasta el día de las votaciones, moneda corriente en la política. De hecho, la respuesta de los diputados nacionales de la UCR al peronismo no se hizo esperar. La mestrista Brenda Austin aclaró que ya se pidió la inclusión de Córdoba en la emergencia hídrica y apuntó al gobierno de Córdoba porlas “obras hídricas no ejecutadas “ en el sur provincial.

Remendando el error

Casi ya como una constante en el macrismo, la Nación reconocerá finalmente la omisión de Córdoba y otras tres provincias del proyecto de asistencia ante las inundaciones. El compromiso ante los reclamos también de Mendoza, San Luis y Chaco fue el de incorporarlas “de manera urgente” al proyecto mediante un pedido al Poder Ejecutivo.

La iniciativa votada establece que deberá constituir en el plazo de 30 días un fondo especial, con aportes del Tesoro Nacional, para afrontar la asistencia a los damnificados y la reconstrucción de las economías afectadas. Estas partidas serán distribuidas de acuerdo a los objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y los municipios afectados.

También se establece el envío de fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en las zonas afectadas mientras dure la emergencia, como así también deberá adoptar las medidas necesarias para preservar y restablecer las relaciones laborales. De allí la importancia que reviste para Córdoba el envío de los fondos nacionales.

El PJ puso primera

Tal como lo anticipó en su edición de ayer Alfil, finalmente José Manuel de la Sota reapareció en la escena pública tras su gira académica por Europa. Lo hizo junto al gobernador Juan Schiaretti y parte de su gabinete en el lanzamiento de la 37° edición del Rally Argentina que se realizó desde el Centro Cívico. La foto de los dos caciques del PJ cordobés que hacía mucho no se mostraban juntos, calienta motores en la política local y anticipa lo que se vendrá en un año electoral. Si bien De la Sota no confirmó su candidatura aún, dentro del peronismo descuentan que será quien encabece la boleta acompañado por la esposa del gobernador, la secretaria de Equidad, Alejandra Vigo. El ex mandatario permanecerá en Córdoba hasta fines de mayo cuando tiene previsto un nuevo viaje al exterior, esta vez con destino a Portugal.