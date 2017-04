Defensor del Pueblo: ¿Falucho Laciar, candidato de la UCR?

Los carlospacenses tienen un entretenimiento electoral extra respecto al resto de los cordobeses: deben votar el Defensor del Pueblo de la ciudad. La elección será el domingo 25 de junio. Un importante dirigente de la UCR provincial le contó al periodista cuál sería el candidato que los radicales promoverían en Villa Carlos Paz. Es una sorpresa.

Periodista: Cuénteme cuál es el nombre con el que van a sacudir el escenario político de Villa Carlos Paz. ¿O estoy exagerando con mi presunción?

Dirigente radical: No exagera nada. Le voy a contar el candidato que tenemos nosotros, los mestristas.

P.: Ya llegó la aclaración… O sea que todavía falta superar la discusión interna.

D.R.: Es un extrapartidario.

P.: Dígalo de una vez.

D.R.: Ahí va. Santos Benigno Laciar.

P.: El notable ex campeón del mundo de boxeo.

D.R.: Mire lo que le dijo Daniel Velázquez, que es uno de los dirigentes más importante que tiene Confluencia (el mestrismo) en Villa Carlos Paz. Se lo leo porque lo tengo en el teléfono. Son declaraciones a Carlospazvivo.com: “Es una persona respetable, comerciante y tiene un acercamiento a los distintos sectores del pueblo, es conocido y en términos electorales no hay que llegar al conocimiento de la gente. Cuando fui secretario de Turismo me di cuenta de que es un embajador en la ciudad que no ha sido reconocido debidamente. Es conocido, con consenso, tiene llegada a los distintos sectores económicos y sociales y está siempre dispuesto al diálogo”.