El consumo masivo cae, pero las ventas de bienes dolarizados crecen fuerte

La consultora Ecolatina espera una recuperación del gasto de los hogares este año producto de la tenue mejora del mercado laboral, la suba del ingreso real y el crédito sin cuotas de interés (impulsados por el gobierno tras el naufragio del plan precios transparentes).

El primer trimestre del año mostró señales mixtas. Por un lado, el consumo masivo sigue cayendo. Por el otro, la compra de bienes dolarizados crecer fuertemente producto del creciente atraso cambiario en un contexto de mayor apertura comercial tras la eliminación del cepo.

Desde la consultora indican que si no se llevan a cabo políticas adecuadas, el repunte esperado del consumo privado no se traducirá en mejoras significativas de la actividad local. Si la mayor demanda interna se satisface principalmente con productos importados, el estímulo para la producción nacional será magro.

El informe indica que si bien una parte del consumo está reactivándose, el dólar “barato” y una política de comercio internacional más abierta está generando que el incremento del gasto de las familias se destine a bienes dolarizados, por lo que el efecto positivo del consumo sobre el aparato productivo es acotado.

Esta situación se está manifestando en varios sectores. Por ejemplo, en el primer trimestre las ventas a concesionarias de unidades importadas trepó 36% interanual mientras que las ventas nacionales cayeron 16% interanual. Asimismo, por el elevado costo salarial en dólares, algunas empresas multinacionales mudan sus centros de atención (call centers) a otros países de habla española.

Es por ello que, además de una suba en los ingresos reales de las familias, resulta sumamente necesario que se lleven adelante políticas que fomenten el consumo de productos argentinos, como Ahora 12, o el proyecto de ley Compre Nacional, que el oficialismo estaría por enviar al Congreso.

El consumo privado resulta preponderante en la economía argentina: representa más del 70% del PBI e influye sobre las demás variables económicas. Por caso, una suba del gasto privado puede tener consecuencias positivas sobre la producción local y/o sobre las importaciones.

El año pasado el gasto de las familias mostró un importante deterioro: según el Indec, el consumo privado cayó 1,4%. La aceleración inflacionaria, sumada al deterioro del mercado laboral por la recesión, implicó una caída considerable en el poder de compra de las familias.

Además, la política monetaria restrictiva del Central (que llevó a cabo una suba significativa de tasas) tampoco ayudó en 2016. Los préstamos para consumo al sector privado (personales y tarjetas) crecieron 32% interanual lo que implica una caída de 6% en términos reales, deflactado por IPC GBA Ecolatina.

Este retroceso fue más acentuado en los créditos personales (préstamos utilizados principalmente por los sectores formales de menores ingresos), que disminuyeron 11% i.a. tras descontar la suba de precios. En cambio, los préstamos con tarjetas de crédito (mayormente dirigidos a la clase media) retrocedieron “sólo” 5% en términos reales durante el año pasado.

El deterioro del consumo en 2016 no fue homogéneo entre los distintos sectores sociales, así como tampoco lo fue entre los diversos rubros que lo componen. Por caso, los hogares más vulnerables fueron los que más recortaron su gasto: según Kantar Worldpanel, el año pasado el consumo masivo de los sectores bajos se redujo 8%, mientras que el de los sectores medio y alto mostró una merma de 4%.

Asimismo, en 2016 las familias priorizaron los bienes de mayor necesidad y respecto de productos más prescindibles: por caso, Came señaló que las ventas de alimentos y bebidas (-2,6% anual) o de farmacias (-3%) mostraron bajas más moderadas respecto de productos de menor necesidad como, los de cosmética (-10%) o joyería (-7%), entre otros.

Sin embargo, las compras de bienes durables mostraron subas el año pasado: la cantidad de escrituras en CABA aumentó 20,2% y los patentamientos de autos importados crecieron 19,8%. La eliminación de las restricciones cambiarias y la reducción de impuestos internos para los automóviles, más que compensaron el encarecimiento de estos bienes producto de la devaluación de fines de 2015.