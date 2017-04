Baldassi, cada vez más firme; Mestre reclamó el resto a Peña

El viaje de Marcos Peña a Estados Unidos en la delegación que encabezaba anoche el presidente Mauricio Macri redujo sensiblemente el marco de la reunión que iba a desarrollarse ayer en Buenos Aires para avanzar en la resolución de la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos. Ramón Mestre dejó sobre la mesa de Peña las pretensiones de la UCR o, más precisamente, del mestrismo.

Peña dispuso de media hora y colocó una silla sólo para Mestre. Las visitas de Oscar Aguad y Mario Negri, los otros dos referentes del radicalismo provincial, cuyas posiciones coinciden con las del macrismo, quedarán para otra oportunidad.

Mestre planteó que la UCR cordobesa quiere tres candidatos entre los primeros cuatro, una pretensión demasiado alta para el PRO.

Los macristas tienen casi asegurado a Héctor Baldassi en la cabeza de la lista, porque ningún otro aliancista cuenta con las encuestas que sonríen al ex árbitro de fútbol. Pero, además, exigirán compartir el cuarteto de expectables en partes iguales con la UCR; todo ello, suponiendo que Luis Juez es calmado con un cargo nacional que le permita retornar del exilio en Ecuador.

De este modo, ni siquiera es posible imaginar que un acuerdo cierre con Baldassi en el primer lugar y tres radicales por detrás. Aún así, no será menor la discusión por el nombre de los candidatos de la UCR. Mestre quiere colocar dos o, si se puede, tres: su hermano Diego y Soledad Carrizo son las opciones del intendente.

Surgen ahí mismo, dos problemas. Aguad y Negri sacarán la chapa que le otorgan las encuestas y los cargos que ocupan (el primero, ministro de Comunicaciones; el otro, jefe de los diputados nacionales de Cambiemos) para reclamar un lugar para dirigentes de su sector. Ese es el primer inconveniente. El segundo, que sólo se dice en las conversaciones privadas pero que todos conocen, es que el macrismo no quiere a Diego Mestre en la lista. Más por Mestre que por Diego.

Mestre también le expresó a Peña que la UCR no quiere listas mixtas en eventuales PASO.

La posición del Comité

Cabe recordar que el lunes por la noche, el Comité Central de la Unión Cívica Radical, aprobó por once votos contra cuatro que la posición del partido en la mesa de negociaciones de la alianza Cambiemos será la de rechazar las listas mixtas para las PASO. Los votos en contra fueron de los secretarios que responden a Mario Negri y a Oscar Aguad.

El Comité de la UCR quiere que el Reglamento de las PASO de Cambiemos establezca que las listas de precandidatos deban estar integradas por los afiliados al mismo partido, sin posibilidad de cruzamiento de afiliados de distintos partidos en una misma lista de pre candidatos.

Además, para asegurar el principio de participación se deberá admitir la presentación de más de una lista de precandidatos por partido. También, que en caso de más de una lista por partido se sumarán la totalidad de los votos previa distribución de candidatos en la lista definitiva de la alianza. En ambos casos se utilizara el sistema D´Hondt.

Finalmente, se instruyó al presidente del Comité Central, el mestrista Alberto Zapiola, para que en caso de una lista de unidad de la alianza, sea encabezada por un candidato de la UCR y se respeten los tres lugares q pone en juego en esta elección dentro de los primeros cuatro candidatos. Esto último fue votado por unanimidad.

Rossi: “No habrá dedo para conformar las listas”

Dante Rossi, precandidato a diputado nacional por el grupo Identidad Radical, aseguró ayer que “no habrá dedo para conformar las listas” de la alianza Cambiemos, que integran la UCR, el PRO y el Frente Cívico.

“No hay ninguna posibilidad política o legal de que ningún dedo nacional o provincial resuelva por decreto las listas; estamos dispuestos a competir democráticamente”, señaló Rossi.

El ex legislador provincial reconoció que en la elección de octubre se juega el apoyo al Gobierno de Mauricio Macri, “pero también representará el primer tiempo del partido que se jugará en el 2019, y que debe concluir con un hombre o mujer de la UCR gobernando la provincia de Córdoba”.

“Se harán todos los esfuerzos necesarios para conformar una lista de unidad en Cambiemos, pero no hay que tener miedo a que la gente con su voto el 13 de agosto en las PASO ordene la lista”, dijo.

Rossi presentó en el Círculo de Legisladores las diez primeras iniciativas legislativas que hará efectivas en caso de acceder a la banca.

En el acto hablaron el secretario del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Martín Lucas, el dos veces intendente y actual concejal de Arroyito, Gustavo Benedetti, el ex diputado nacional Fernando Montoya, el delegado al Comité Nacional, Carlos Becerra, y el convencional constituyente de Deán Funes Eduardo López Minuet.