Por Gabriela Origlia

Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) aseguró que el país estuvo gobernado por un “populismo corrupto” en la última década. “Vivimos en un Estado cooptado por delincuentes que buscaron el poder para robar. Hay semiplena prueba de que una asociación ilícita de corruptos y lavadores” estuvieron a cargo de la Argentina.

Así se expresó ante los empresarios en la Fundación Mediterránea a horas de que la UIF pidiera al juez federal Sebastián Casanello la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa de la ruta del dinero K.

Como la sala II de la Cámara Federal ordenó a Casanello investigar los 3.000 millones de dólares que la ex presidenta y su antecesor, Néstor Kirchner, le dieron a la empresa Austral, Federici, pidió indagar también a las máximas autoridades políticas que le otorgaron la plata que Lázaro Báez fugó a Suiza, entre otros países. La UIF considera que Cristina y sus funcionarios fueron la primera parte de una cadena de lavado.

El pedido incluye la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez y del ex esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi.

En su presentación aseguró que el costo más alto de “todo el daño” de la corrupción no es la recesión sino que “tiene una dimensión moral como es la pérdida de la integridad, de la cultura del trabajo, de la confianza a las instituciones. Vivimos en un estado de corrupción. Son pocos los países que se sumergen en un estado de corrupción sistémica como fue Argentina”.

Explicó que en su organismo se siguen 80 causas de corrupción a gran escala, de “una corrupción que atravesó todas las políticas públicas” y que “altera el orden económico financiero, atenta contra la lucha frente a los narcos que pueden legitimar su delito y contra la ‘pobreza cero’” porque se desvía dinero.

En esa línea dijo que “parte del sector empresario y financiero fue cómplice de la corrupción” lo que provocó un “daño incuantificable, con una economía diseñada y motivada para robar”.

Respecto de las denuncias de supuestos hechos de corrupción en la actual administración, afirmó que su condición para asumir fue tener “total independencia” y que aunque en algunas de las denuncias “hay pocos fundamentos” o los “investigadores corren el arco”, la UIF “actúa con total imparcialidad”.

Federici dijo que el “estado de corrupción” afectó a todos los sectores del poder, incluido el Juidical, donde “también hubo cómplices y encubridores” pero advirtió que hay un “cambio de actitud en ciertos ángulos de la justicia, sobre todo federal, y hoy hay más velocidad en las investigaciones”.

Economía

El Ieral de la Fundación Mediterránea ratificó su proyección de 2,5% de crecimiento del PBI para este año. Para crecer a largo plazo insistieron en que hay que apostar a las exportaciones y a las inversiones. Marcelo Capello planteó que Argentina está cara en dólares para producir y quita competitividad; hoy el tipo de cambio está 12% mejor que en 2015-

También subrayó que el déficit fiscal sigue el problema pero mejoró la “calidad”: hay más inversión y menos presión tributaria.”Del laberinto se sale bajando el rojo y mejorando la competitividad. Se pueden bajar impuestos, invertir en infraestructurar, resolver cuestiones estructurales”.

Capello apuntó que a largo plazo el tipo de cambio debe ser el que equilibra la balanza comercial: “Si está bajo y no va a subir hay que trabajar sobre otros puntos, por ejemplo el laboral”. En lo que hace a la actividad, este año sigue sin recuperarse el consumo (todavía se mueve con salarios de 2016) pero lo hará a partir de mayo. Hay una mejora escalonada”.

En su presentación planteó que el consumo masivo se recuperará 2 o 3 por ciento, el de bienes durables crecerá por encima y la construcción presentará la mejor performance.

Respecto de la inflación, sostuvo que el tipo de cambio es lo que la sigue conteniendo mientras que la emisión de dinero y salarios crecen por encima de los precios. El Ieral espera que el año cierre en 20%, con nuevos picos mensuales en agosto y setiembre por el impacto de las tarifas.

Sobre la pobreza, describió que creciendo al 2% anual el presidente Mauricio Macri finalizará su mandato a los niveles de 2012: “Si todo va bien la pobreza pasará a un dígito en una década”.