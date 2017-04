Muchos locros, poca unidad del sindicalismo cordobés

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

El próximo lunes 1 de mayo será el primer Día del Trabajador que el sindicalismo a nivel nacional conmemorará pos unidad de la CGT. El triunvirato encabezado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña convocó a un acto que se realizará en el estadio Obras Sanitarias de Capital Federal y que tendrá a los principales referentes del gremialismo compartiendo gradas y coincidiendo en el mensaje político.

Una foto que en Córdoba no se verá. Por el contrario. Las centrales locales preparan actos fragmentados dando cuenta de que la grieta sindical se profundiza y que muy lejos se está de alcanzar la mentada unificación.

Si bien en la teoría los referentes locales de las dos CGT apuestan al amalgamiento del sindicalismo cordobés bajo un mismo paragüas, en la práctica las mezquindades de cada sector que pretenden encarar ese proceso, convierte en imposible el objetivo (al menos por ahora). Mucho más cuando desde Buenos Aires al evaluar la situación de Córdoba repiten que cada regional tiene autonomía y poder de decisión y que la central nacional no intervendrá ni presionará para alcanzar el cambio de rumbo. El mapa del gremialismo cordobés es complejo y muestra hoy a la mayoría de los sindicatos corridos del ala en el que oficialmente se encolumnan.

En este escenario de dispersión gremial, desde el viernes próximo y hasta el lunes, Córdoba verá a sus actores sindicales celebrando por separado y atendiendo cada uno a las particularidades de su sector.

Como antesala de lo que sucederá se ubica el comportamiento dispar que mostró el arco sindical ante la huelga nacional concretada el pasado 6 de abril. Ese día, Mauricio Saillén titular de la CGT Rodríguez Peña, sacó a su tropa a las calles de la ciudad desoyendo la consigna nacional que impulsaba un paro sin movilización, convirtiéndose en el orador excluyente de la marcha en la que la CTA quedó desdibujada. En tanto, horas antes, la CGT Regional Córdoba con José Pihen a la cabeza había realizado un acto meramente simbólico.

Ya entonces, la única coincidencia -aunque también con matices- sobre las consignas en contra del gobierno de Mauricio Macri no fue suficiente para que las centrales realizaran un acto conjunto. Tampoco lo es el primero de mayo ahora. Tal es la situación de tirantez que existe dentro de las centrales que en vísperas de aquella medida de fuerza nacional, la CGT oficialista sufrió la baja del gremio de peajes que comanda Gustavo Rossi (Uecara).

Disparidad

El miércoles próximo la CGT Regional Córdoba definirá en reunión los detalles de la movida prevista para el viernes próximo en la casona histórica del movimiento obrero. Será una conmemoración testimonial en donde seguramente no faltarán los mensajes de reivindicación de la lucha de trabajadores, las críticas hacia el gobierno nacional y un tono moderado al párrafo que corresponda a la Provincia. Es que por su doble rol (de sindicalista y legislador oficialista) Pihen deberá compartir luego palco con las autoridades provinciales en la locreada que también prepara el PJ para el lunes próximo. Otros gremios como el de AGEC de Pablo Chacón quien encabeza junto a Rubén Urbano (UOM) el Movimiento de Trabajadores de Córdoba, festejará con los suyos en un acto particular destinado al sector mercantil. Así, las movidas individuales se repetirán con otros tantos, mientras que en otros casos, como el del sindicato del Suoem seguramente no se organizará nada.

De otro lado, la central Rodríguez Peña de Saillén realizará un gran acto en Forja destinado exclusivamente a los afiliados del Surrbac. El representante de los recolectores de residuos, levanta su perfil y se anota como líder para un proceso de reunificación al que ya condicionó para que sea sobre la base del recambio generacional.

En tanto, la CTA Córdoba define sus acciones para celebrar el 1 de mayo pero seguramente se plegará a lo resuelto a nivel nacional que será con acto y movilización.