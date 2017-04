Mestre descontará horas no trabajadas a municipales

La jornada de ayer sería un día clave en la pulseada salarial que mantiene el Ejecutivo municipal con el Suoem. La discusión no llegó a buen puerto y el gremio paralizará el Palacio 6 de Julio y sus reparticiones este martes.

El caudillo sindical, Rubén Daniele, rechazó la última oferta. Tal como anticipó Alfil en su edición del lunes, el intendente Ramón Mestre y sus colaboradores propusieron un aumento del 9% para el mes de abril (para cobrar en mayo) más un 4,6% para el mes de junio, lo que finaliza en un acumulado del 14,01%.

“El año pasado, en diciembre, de común acuerdo con el gremio propusimos crear el Índice de Corrección salarial Municipal (único municipio que lo plantea), el cual medirá la inflación sacando un promedio de los índices de precios al consumidor, de un promedio de los índices de Córdoba, San Luis, Santa Fe, CABA y el INDEC, para que se vayan otorgando automáticamente y cada dos meses, los aumentos ajustados por la inflación, según el promedio de estos índices y que los empleados no pierdan poder salarial frente a la inflación, la cual confiamos que será baja, dado las acciones que plantea el gobierno nacional para disminuirla. De esta manera poder generar una previsión en la erogación que hará el estado municipal, que en definitiva es dinero de todos los cordobeses”, explicaron desde el municipio a través de un comunicado.

A renglón seguido, lamentaron la falta de entendimiento con la comisión gremial. “El propio intendente Mestre, acercó la propuesta formal al secretario del gremio y estuvieron reunidos el pasado viernes, intentando acercar las diferencias”, destacaron.

Tras el fracaso de la paritaria, desde el municipio se anticipan a la batería de medidas que desplegará el Suoem, que tiene a su mandamás en plena campaña interna por la elección de Comisión directiva de este año. No obstante, el Ejecutivo promete firmeza con quitas salariales.

“Con respecto al temas de las horas no trabajadas por asambleas, si bien siempre hemos respetado los derechos de los trabajadores, es oportuno aclarar que la resolución se encuentra vigente, y horas no trabajadas, serán descontadas”, anticipa el parte oficial.

Finalmente, el Intendente pidió a los empleados que estén “a la altura de las circunstancias” y que no pongan en peligro el plan de recuperación histórica de la ciudad.