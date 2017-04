Juez arranca “campaña consuelo” para terminar exilio

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Las elecciones legislativas de octubre aparecieron como la carta de salvación del fundador del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez. Merece un premio a la inventiva porque logró mantenerse políticamente vigente luego de la paliza que recibió en los comicios municipales y su exilio en la Embajada Argentina en Ecuador. La creatividad y hechos noticiables que habiliten su actuación u opinión pueden agotarse y, si el exsenador pretende otra intentona, le resulta imperioso aprovechar la próxima convocatoria a las urnas para mantenerse vigente.

Juez sabe que no está en condiciones de vender su piné como candidato en el marco de la alianza Cambiemos: cuenta con la desaprobación del mestrismo y la neutralidad del macrismo. No obstante, elevar su precio y el de su partido es parte de su estrategia para fijar su residencia permanente en su casa de barrio Alberdi.

Eran varios los adláteres del exintendente de la ciudad que aseguraban a inicios de año que la actividad diplomática era una etapa superada. Incluso, Juez dio pistas sobre los efectos del ostracismo, compartiendo en redes sociales no sólo su agenda de trabajo, también fotografías y epígrafes que inducen sentimientos de soledad y desarraigo. Luego, aclaró sus pretensiones sin tapujos.

“Desde el primer día le vengo diciendo a Mauricio Macri que creo que estoy desperdiciado. Me dieron la embajada para sacarme de la pista, sería un hipócrita si no lo dijera. Yo quiero ser candidato a gobernador. Tenemos que generarle a la gente una alternativa para que no salte al vacío. Si no tiene algo bueno para elegir, la gente se queda con lo malo”, blanqueó en medios porteños.

Se hizo evidente que cada uno de los melancólicos “posteos” fue calculado. De los dichos, el excolaborador de José Manuel de la Sota pasará a los hechos. Faltan pocas horas para que Juez comience a moverse con traje de precandidato.

Llegará al país esta semana, para entrevistarse con funcionarios del presidente Mauricio Macri. El sábado, será el anfitrión del locro por el Día del Trabajador en el salón de Unione e Benevolenza con la dirigencia de la Capital. La semana siguiente, encabezará el Congreso del Frente Cívico en el departamento Unión.

Informantes juecistas aseguran que las recorridas de Juez por la Capital y el interior provincial serán una constante. El operativo clamor será puesto en marcha con la formalidad del caso. Juez promete un discurso político pulsudo, como el guiso criollo que servirán para conmemorar la efeméride.

Ratificará la pertenencia del Frente Cívico a la coalición que integran junto a PRO, UCR y CC-ARI. Lógico: sabe que la recuperación del espacio depende de la visibilidad que le aporta la sociedad política con el mandatario nacional. A renglón seguido, agitará a los dirigentes y militantes con que se meterán activamente en las discusiones que hasta ahora monopolizan macristas y radicales para tratar de consensuar la boleta de candidatos a diputados por Córdoba.

Por lo bajo, hombres de confianza del embajador deslizan “amenazas” veladas. Sostienen que la lista única y representativa de los partidos miembro es el mejor camino a seguir y el mejor tributo al titular de la Casa Rosada. Aunque, si no son tomados en cuenta no demorarán en agitar el fantasma de las PASO.

La cúpula del juecismo planteará sus requerimientos en esos términos, aún sabiendo que los “influencers” predilectos de Macri tendrían reservado para Juez un cargo en el gabinete nacional, como mecanismo de compensación por la declinación de las aspiraciones del FC en las elecciones de medio término. La campaña consuelo ya está montada.