Belgrano, en la recta final de la elección

Por Federico Jelic

El escribano Eduardo Schoeder fue el último presidente de Belgrano legitimado en las urnas, en el ’96, y a partir de su proceso, por Alberdi hubo tres ciclos democráticos proclamados por ser las únicas listas presentadas en la Junta Electoral: dos consecutivos con Armando Valentín Pérez y uno con Gregorio Raúl Ledesma, a inicios de siglo. Está claro que “Chichín” le terminó dando lugar al gerenciamiento, tras declarar el quebranto de la institución y todo ese trajín judicial, la cuestión es que pasaron 20 años hasta que en la entidad “Pirata” volvieron a ocurrir comicios electorales.

Este sábado el socio de Belgrano tiene la oportunidad de elegir autoridades, optando por dos opciones: Jorge Franceschi, por el oficialismo, con el bloque “Nuevo Resurgir”, en pugna con “Corazón Celeste”, de Santiago Montoya, férreo opositor a la era Pérez, más que nada en el proyecto deportivo. ¿Qué aspectos pesarán en la consideración del socio “Pirata” a la hora de emitir su sufragio?

Franceschi, actual vicepresidente, es el bendecido por Pérez con la posta para continuar un proceso que lleva más de una década si se cuentan los tiempos de gerenciamientos con “Córdoba Celeste”. De esta forma, el lema es “ir por más” en un ciclo de por más exitoso, haciendo bandera con algunos alcances institucionales que tienen que ver con levantamiento del pasivo, adquisición de un nuevo predio deportivo, plantel en Primera División, clasificación a copas internacionales y ventas de jugadores al exterior, entre otros aspectos. El último logro fue el predio social, alquilando por tres años el Círculo de Suboficiales de Saldán.

Está claro que el mejor escudo de este grupo de dirigentes, laderos del hombre fuerte de los cosméticos, junto a algunos integrantes del grupo “Amás Belgrano”, es su propia gestión. Más ahora teniendo en cuenta la inauguración de la tribuna de la calle Hualfin, en el marco de la ampliación del “Gigante” de Alberdi, aunque ese tema también les provocó dolores de cabeza, ya que en un principio, la culminación de las obras estaba prevista para febrero del año en curso.

De todas formas, el oficialismo es optimista en que el socio apele a la memoria. Y eso va en detrimento de algunos pensamientos que por el “voto castigo” puedan cambiar de vereda, más que nada con el temperamento y la reacción del partido del fin de semana. Si la pelota pega en el palo y entra, te apoyo. Caso contrario, te condeno.

El hincha es pasional más que racional y los que denostan a Pérez utilizan como punta de lanza la campaña deportiva. El hecho de “no ir por más” o “apuntar a un campeonato” suele ser el principal lema de críticas para la comisión actual. Nadie habla de la venta de Franco Vázquez, de Lucas Zelarayan, de Emiliano Rigoni. Se toca el tema de los promedios del descenso para la temporada que viene, la ubicación en la penúltima posición de la tabla y una campaña para el olvido.

El clásico y Emanuel Balbo

El oficialismo no zafa de una que se mete en otra. Involuntariamente. En lo deportivo, una derrota en el clásico ante Talleres pudo tener consecuencias dolorosas en los ánimos de los votantes. Pudo afectar mucho más que las derrotas ante Banfield y San Martín de San Juan, por lo especial del derby cordobés. Sin embargo, a pesar de que en cancha dejó una imagen positiva por la reacción espiritual, el asesinato del hincha Emanuel Balbo fue un piedrazo inesperado.

Las imágenes mostraron la peor miseria y, para colmo, no se puede culpar como un ajuste de cuentas entre barras o de alguna facción política en este caso. Por Alberdi entonces temen que la sanción sea justamente un canal de castigo para los socios dubitativos e indecisos. Porque el hecho de que sea quita de puntos (prácticamente desestimada) o cambio de localía o de jugar sin público en condición de local, quizás altere algunos nervios con ganas de pasar facturas.

Hablando de pases de factura, el propio Pérez fue oportuno al elevar el caso en AFA como una posible represalia tras su paso al frente de la Comisión Normalizadora. Porque las autoridades actuales con Claudio Tapia a la cabeza parecen ávidas de alguna penitencia para el hombre que por momentos los dejó sin poder en el seno de la calle Viamonte. Atentos. Mientras se espera el fallo del Tribunal de Disciplina, la estrategia es saber acomodar políticamente el chasis en función de que el impacto no sea tan letal.

El espacio de Santiago Montoya nuclea a tres agrupaciones puntualmente, con la premisa de cambiar de página con una renovación dirigencial. Montoya lidera “Encuentro Pirata” y se fue fusionando con Daniel Falfán de “Celeste infinito” y con el legislador Marcelo Rodio de “Belgrano de América” (siendo este primer vocal, que en caso de recolectar el 35 por ciento de los votos participará en el oficialismo en la junta revisora de cuentas). Lo acompaña Marcelo Santolini en la vicepresidencia.

“Queremos un Belgrano protagonista”, declaran en los medios, apuntando como eje de campaña a los tiempos que desperdició el oficialismo en pos de lograr un título. Que se dejó pasar el mejor momento, que pudo ser histórico, y que no se aprovechó por respetar el “campeonato económico y administrativo”.

Está claro que más allá de lo cautivante de la propuesta, muchos de los que pretenden un cambio de gobierno son más orientados a un “voto castigo” a Pérez que otra cosa, a pesar de que Montoya realizó su campaña por las filiales en el interior y con algunos socios que no se sintieron respetados o representados.

¿Qué elegirá el socio?

15 mil socios están habilitados para votar en el padrón de Belgrano, este sábado en la sede del club, de 8 a 18. Se especula que cerca de cinco mil se acercarán a votar. El oficialismo se mantiene tranquilo con algunas encuestas internas aunque saben que el argumento deportivo puede motivar una migración importante de votos hacia el otro rincón. La temporada actual es un fracaso. Montoya va por la heroica, después de amagar dos veces con presentarse y ser garante de las elecciones después de 20 años, armando un frente opositor, con aspiraciones reales, sobre todo con la ilusión de mejorar y competir contra un proceso exitoso en lo administrativo como lo fue el ciclo de Pérez.

El hecho de que no esté más Pérez será otro desafío. Fue el actor más importante de Belgrano en la política de la institución en los últimos 20 años. El estatuto no le permitió una segunda reelección y por eso apoyará desde afuera (¿O adentro?) a Franceschi. Su paso por la Comisión regularizadora fue desgastante y se ganó varios enemigos indeseados. Muchos hinchas no le perdonan que haya abandonado al “Pirata” mientras “normalizaba” a AFA, siendo esa una arista negativa. Pero tampoco hay confianza plena de triunfar en la lista de Montoya. ¿Qué acción pesará más en el ánimo del votante para elegir nuevas autoridades de Belgrano? ¿Lo deportivo, lo institucional, el proyecto? El socio tiene una oportunidad histórica y este sábado deberá hacer valer su intención. Franceschi o Montoya conducirán al club a partir de la semana que viene.